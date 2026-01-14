Álvaro Arbeloa defendió a sus jugadores tras eliminación de la Copa del Rey: "El responsable y culpable soy yo"

Álvaro Arbeloa, técnico del Real Madrid, asumió toda la responsabilidad y la culpa de la derrota en los octavos de final de la Copa del Rey contra el Albacete, en el que fue su primer día como técnico del conjunto blanco.

“En este club, siempre, empatar ya es malo y una tragedia; imagínate una derrota como esta. Es dolorosa. Nos duele a todos, y más contra un equipo de una categoría inferior, aunque cualquier equipo te propone una gran dificultad", indicó en un primer momento.

"Si alguien es el responsable y el culpable de esta derrota, soy yo, porque soy el que ha tomado las decisiones sobre la alineación, los cambios y cómo queríamos jugar. Yo solo puedo agradecer a los jugadores su recibimiento y toca recuperarles anímica y físicamente”, complementó.



Además, no quiso explicar la eliminación contra el Albacete en los futbolistas del primer equipo Kylian Mbappé, Aurélien Tchouaméni, Jude Bellingham y Rodrygo, que no viajaron desde Madrid pese a no estar lesionados.



“Estaba convencido de que la convocatoria era la adecuada. Y lo sigo pensando ahora. El equipo que he sacado y los jugadores del banquillo era un gran equipo. Tengo una plantilla extraordinaria, con futbolistas de mucho talento y diferenciales. Para ellos no es fácil, con solo un día con nuevo entrenador hacer todo lo que les he pedido”, señaló.

Álvaro Arbeloa defendió a sus jugadores

“Cualquier jugador del Real Madrid es muy autoexigente. En el vestuario no había nadie contento. Mañana a las 11:00 estaremos en Valdebebas dispuestos a mejorar, trabajar e ilusionarnos por el partido del sábado. Los grandes equipos se demuestran en estos momentos”, añadió.



“Lo que he visto ha sido jugadores que han querido ganar, que se han esforzado en hacer lo que les he pedido. No les puedo reprochar absolutamente nada su actitud durante el partido de hoy. Entiendo al aficionado del Real Madrid por la exigencia que nos pone, por nuestra historia”, aseguró.



Además, señaló que el físico (haciendo referencia a Antonio Pintus, quien vuelve tras la salida de Xabi Alonso al primer plano de la preparación física) como una de las claves para que su equipo crezca.



“Perder en el Real Madrid nunca es un alivio. Tiene unas consecuencias que pueden ser positivas, si lo miramos por el tiempo que tendremos para trabajar, pero no era nuestro objetivo perder aquí. En el plano físico tenemos mucho margen de mejora. Está Antonio Pintus para eso, para mejorar físicamente, que creo que hace falta”, apuntó.



