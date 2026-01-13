Real Madrid vs. Albacete: ¿a qué hora juegan y dónde ver EN VIVO por octavos de final de la Copa del Rey?

Real Madrid vs. Albacete EN VIVO: se enfrentan este miércoles 14 de enero en el Estadio Carlos Belmonte, en Albacete (España), por octavos de final de la Copa del Rey 2026. El partido se jugará a partir de las 3:00 p.m. (hora peruana) y la transmisión del compromiso podrá seguirse por América y tvGO. Todos los detalles del encuentro los encontrarás en la página web RPP.pe.

La inesperada salida de Xabi Alonso del Real Madrid da paso al estreno de su amigo Álvaro Arbeloa, que toma las riendas del primer equipo procedente del filial, el Castilla, ante el Albacete, con superioridad de categoría, pero el riesgo que conlleva una eliminatoria de visitante de la Copa del Rey a partido único.

Para su estreno debe medir Arbeloa el desgaste realizado en Yeda por los jugadores, los riesgos con numerosos 'tocados' y la apuesta por una cantera que ya tiene el mensaje de puertas abiertas.

Tienen pocas opciones de estar jugadores como Mbappé, Rodrygo, Rüdiger y Mendy, ausentes en el único entrenamiento de preparación del partido. Son baja Trent Alexander-Arnold y Éder Militao, lesionados, más Brahim Díaz, en la Copa África. La única buena noticia que recibió Arbeloa a su llegada fue la recuperación de Fede Valverde.

Albacete vs. Real Madrid: ¿cómo llegan a los octavos de final de la Copa del Rey 2026?

Albacete se presenta al partido tras empatar sin goles con la Real Sociedad B en la LaLiga 2, mientras que en su anterior ronda de la Copa del Rey eliminó por penales al Celta. Por su parte, el Real Madrid llega tras perder 3-2 ante Barcelona en la final de la Supercopa de España.

¿Cuándo y dónde juegan Albacete vs Real Madrid EN VIVO por los octavos de final de la Copa del Rey 2026?

El partido del Real Madrid frente a Albecete fue programado para el miércoles 14 de enero en el Estadio Carlos Belmonte, en Albacete (España). El recinto tiene una capacidad para recibir a 17 000 espectadores, aproximadamente.

¿A qué hora juegan Albacete vs. Real Madrid EN VIVO por los octavos de final de la Copa del Rey 2026?

En Perú , el partido Albacete vs. Real Madrid comienza a las 3:00 p.m.

, el partido Albacete vs. Real Madrid comienza a las 3:00 p.m. En España , el partido Albacete vs. Real Madrid comienza a las 9:00 p.m.

, el partido Albacete vs. Real Madrid comienza a las 9:00 p.m. En Colombia, el partido Albacete vs. Real Madrid comienza a las 3:00 p.m.

En Ecuador, el partido Albacete vs. Real Madrid comienza a las 3:00 p.m.

En Chile, el partido Albacete vs. Real Madrid comienza a las 5:00 p.m.

En Bolivia, el partido Albacete vs. Real Madrid comienza a las 4:00 p.m.

En Venezuela, el partido Albacete vs. Real Madrid comienza a las 4:00 p.m.

En Argentina, el partido Albacete vs. Real Madrid comienza a las 5:00 p.m.

En Brasil, el partido Albacete vs. Real Madrid comienza a las 5:00 p.m.

En Uruguay, el partido Albacete vs. Real Madrid comienza a las 5:00 p.m.

En México (CDMX), el partido Albacete vs. Real Madrid comienza a las 2:00 p.m.

En Estados Unidos (Miami), el partido Albacete vs. Real Madrid comienza a las 3:00 p.m.

¿Dónde ver el Albacete vs Real Madrid EN VIVO por TV y streaming?

El partido EN DIRECTO será transmitido a todo el Perú por TV y en señal abierta a través de América TV. En México va por Sky Sports y en Estados Unidos por ESPN Deportes. En España se verá por La1 de TVE y por RTVE Play vía streaming. Los goles y las incidencias las encontrarás en la página web de RPP.pe.

Albacete vs. Real Madrid: alineaciones posibles

Albacete: Lizoain, Lorenzo, Javi Moreno, Javi Villar, Jesús Vallejo, Neva, Agus Medina, Riki, Pacheco, Morci y Jefté.

Real Madrid: Andriy Lunin; Daniel Carvajal, Raúl Asencio, Dean Huijsen, Fran García; Aurélien Tchouaméni, Eduardo Camavinga, Arda Güler; Franco Mastantuono, Vinícius Jr. y Gonzalo García.

Albacete vs Real Madrid: ¿cuánto pagan las casas de apuestas?

Casa de apuestas Albacete Empate Real Madrid Betano 9.75 6.30 1.27 Apuesta Total 9.90 6.20 1.23 Te Apuesto 10.29 5.92 1.26 DoradoBet 10.00 6.00 1.25

Cuotas sujetas a cambios según cada casa de apuestas.

Las cuotas se consideran para el resultado durante los 90 minutos.