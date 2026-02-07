Real Madrid vs Valencia en vivo: juegan por la fecha 23 de LaLiga 2026

Real Madrid visitará a Valencia en la vigésima tercera jornada de la Liga EA Sports, en un duelo que el cuadro local buscará un triunfo para escaparse del descenso, mientras que los dirigidos por Álvaro Arbeloa lucharán por seguir en el liderato.

Valencia vs Real Madrid: ¿Cómo llegan a la fecha 23 de LaLiga 2026?



Valencia ocupa el puesto 16 de LaLiga y en la última fecha perdió de local por 1-2 ante Athletic Bilbao. En tanto, Real Madrid ganó 2-1 ante Rayo Vallecano en el Santiago Bernabéu.

¿Cuándo y dónde juegan Valencia vs Real Madrid en vivo por la fecha 23 de LaLiga 2026?

El partido del Valencia frente a Real Madrid fue programado para el domingo 8 de febrero en el Estadio Mestalla, en Valencia (España). El recinto tiene una capacidad para recibir a 49.430 espectadores, aproximadamente.

¿A qué hora juegan Valencia vs Real Madrid en vivo por LaLiga 2026?



En Perú , el partido Valencia vs Real Madrid comienza a las 03:00 p.m.

, el partido Valencia vs Real Madrid comienza a las 03:00 p.m. En España , el partido Valencia vs Real Madrid comienza a las 09:00 p.m.

, el partido Valencia vs Real Madrid comienza a las 09:00 p.m. En Colombia, el partido Valencia vs Real Madrid comienza a las 03:00 p.m.

En Ecuador, el partido Valencia vs Real Madrid comienza a las 03:00 p.m.

En Chile, el partido Valencia vs Real Madrid comienza a las 05:00 p.m.

En Bolivia, el partido Valencia vs Real Madrid comienza a las 04:00 p.m.

En Venezuela, el partido Valencia vs Real Madrid comienza a las 05:00 p.m.

En Argentina, el partido Valencia vs Real Madrid comienza a las 05:00 p.m.

En Brasil, el partido Valencia vs Real Madrid comienza a las 05:00 p.m.

En Uruguay, el partido Valencia vs Real Madrid comienza a las 05:00 p.m.

En México (CDMX), el partido Valencia vs Real Madrid comienza a las 02:00 p.m.

En Estados Unidos (Miami), el partido Valencia vs Real Madrid comienza a las 03:00 p.m.

¿Qué canal TV transmite el Valencia vs Real Madrid en vivo?



El partido del fútbol español será transmitido a todo el Perú en TV a través de la señal de DSports y vía streaming por DGO (dispositivos como celulares, tablets, PC y más). En México el compromiso va por la señal de Sky Sports y en España por Movistar LaLiga+. Todas las incidencias lo encontrarás en la página web de RPP.pe.

Valencia vs Real Madrid: Alineaciones posibles



Valencia: Dimitrievski, Foulquier, Tárrega, Copete o Núñez, Gayà; Rioja, Pepelu, Ugrinic o Guido, Diego López; Beltran y Hugo Duro o Sadiq.

Real Madrid: Courtois; Trent, Asencio, Huijsen, Carreras; Tchouaméni, Valverde, Camavinga; Güler, Mbappé y Brahim.

Valencia vs Real Madrid: Últimos resultados

Valencia:

Valencia 1-2 Athletic Bilbao

Betis 2-1 Valencia

Valencia 3-2 Espanyol

Real Madrid:

Real Madrid 2-1 Rayo Vallecano

Benfica 4-2 Real Madrid

Villarreal 0-2 Real Madrid