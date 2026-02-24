En la mira: Marcelo Gallardo y los técnicos que apuntan a reemplazarlo en River Plate

En noviembre del año pasado, la directiva de River Plate le dio la confianza a Marcelo Gallardo como director técnico. Es así que le renovaron contrato hasta fines de este año 2026.

Sin embargo, debido al mal momento de River Plate en la liga argentina, la dirigencia del 'millonario' decidió no seguir con el 'Muñeco'. De esta manera es que la prensa albiceleste da con algunos nombres que suenan para relevarlo en el cargo de entrenador.

Según la cadena internacional ESPN, uno de los que aparece en escena en River es Santiago Solari, quien actualmente tiene presente como director de Fútbol del Real Madrid. Incluso, pasó como DT de la 'Casa Blanca', aunque sin éxito.

Gallardo no va más en River Plate

Además, su último cuadro a nivel de clubes fue el América de México, con el que dirigió en el pasado Clausura 2022 del balompié azteca de primera división.

En tanto, Eduardo Coudet es otro de los que la dirigencia tiene en mente en el corto plazo. El popular 'Chacho' en la actualidad es parte del Deportivo Alavés, el cual disputa la primera división española

También, al igual que Solari, Coudet tiene pasado como jugador de River Plate y se dio el lujo de ganar cinco veces la Liga Profesional de Argentina. Su contrato en el Alavés va hasta el final de campaña de la liga española.

Por último, pero no menos importante, en River Plate no le pierden el rastro a Hernán Crespo. El exdelantero argentino está ligado al Sao Paulo en el Brasileirao y su vínculo va hasta el término de la campaña 2026.

La despedida de Marcelo Gallardo

El partido contra Banfield de local por la Liga Profesional 2026 será el último que dirija Marcelo Gallardo como entrenador de River Plate.

"Intentaré ser breve para que no me inunde la emoción y el dolor que significa anunciar que el jueves será mi último partido. Solamente palabras de agradecimiento, principalmente a este enorme club y a su gente por su amor durante estos años, incluso en momentos delicados como este. Las cosas no salieron como teníamos proyectadas que salgan. Me invade la emoción y el dolor por no poder cumplir los objetivos", dijo a través de un video.