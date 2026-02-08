No se guardaron nada: hinchas de River Plate arremetieron contra sus jugadores por goleada ante Tigre [VIDEO]

River Plate no la pasa bien. El último sábado, los 'millonarios' cayeron de manera sorpresiva 4-1 contra Tigre en el Estadio Mâs Monumental por la cuarta fecha de la Liga Profesional 2026.

Fue una dura caída para River, que en la dirección técnica cuenta con Marcelo Gallardo. En las últimas semanas, las críticas por parte de la prensa argentina y la hinchada 'millonaria' no han cesado, y la última tuvo protagonismo en el cotejo frente a Tigre en condición de local.

Sucede que cuando el cotejo iba 4-0 a favor de la visita, los fanáticos de River Plate arremetieron hacia sus jugadores, pidiéndoles más entrega en el campo de juego.

Así fue el reclamos de los hinchas de River a sus jugadores. | Fuente: ESPN

River Plate y el partido ante Tigre

"Jugadores (insultos), a ver si ponen huevos que no ganan a nadie", fue lo que se le escuchó decir a los fanáticos del equipo que dirige el entrenador Marcelo Gallardo.

Rápidamente, lo hecho por los hinchas del cuadro 'millonario' se volvieron viral en redes sociales como Facebook, Instagram y X.

Hay que tener en cuenta que los goles de Tigre sobre River Plate llegaron por medio de Tiago Serrago, David Romero e Ignacio Russo (doblete). El descuento de los locales fue con Lautaro Rivero y, para colmo de males, fue expulsado Fausto Vera a los 59 minutos.

De otro lado, tras el partido, Marcelo Gallardo dio una conferencia de prensa y allí tuvo palabras para la dura caída de su equipo, el cual cuenta con 7 puntos en lo que va de la Liga Profesional 2026.

"Fue un mazazo que no estaba cabeza de nadie. pero bueno... el fútbol tiene estas cosas. Cuando juegas un muy mal partido y el rival juega uno muy bueno, y te hace los goles, puedes perder de esta manera. No es aceptable. Puede pasar y analizaremos. Seguiremos para adelante. Qué se va a hacer", sostuvo el entrenador.