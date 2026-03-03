Christian Cueva confirma planes de boda con Pamela Franco, pero aún sigue casado con Pamela López

El futbolista confesó que está feliz con su nueva vida sentimental, sin embargo, aún no puede cumplir el sueño de contraer matrimonio con “el amor de mi vida”.

Refiriéndose a Pamela Franco como “el amor de mi vida”, Christian Cueva confirmó que está en planes de boda con la cantante de cumbia. De acuerdo con el futbolista de Juan Pablo II, Franco es mucho más allá que su pareja: “Es mi compañera, la persona en la cual yo confío, la persona en la cual yo me apoyo en los momentos difíciles”.

En conversación con el programa Sí va a salir, comentó que uno de sus objetivos es llegar al altar con la intérprete.

“Planes con ella de boda y de muchas cosas sí, definitivamente con ella tengo muchos sueños… y definitivamente es ella con la que las quiero hacer”.

Sin embargo, pese a que Christian Cueva desea contraer matrimonio, por el momento no se podrá ya que aún no ha formalizado su divorcio con Pamela López, es decir, aún sigue legalmente casado.

Pamela López aconseja a Pamela Franco “casarse de negro”

Durante una entrevista en el podcast Q’Bochinche, la empresaria y animadora recalcó que “estaría encantada” de que Pamela Franco “ocupe su lugar” en la vida sentimental del futbolista peruano.

“A mí me encanta que la señora clandestina (Pamela Franco), hoy oficializada, ocupe mi lugar. Me encantaría que eso suceda porque solo ahí va a saber todo lo que yo sentí”, manifestó López aprobando la unión entre el padre de sus hijos y la cantante de cumbia.

En ese sentido, Pamela López mencionó estar a favor de la boda entre Franco con Cueva, a quien ya solicitó el divorcio. “Ella sabrá si es una bendición o es la ‘saladera’”, acotó.

“Ella se puede casar de negro, como viuda negra. Yo me casé con un vestido color ivory. Yo pienso como su corazón, negro. Además, no pasa de moda. Negro con negro pega. Combina con todo”, respondió.

Pamela Franco y Christian Cueva presentan su nueva canción

Pamela Franco y Christian Cueva presentaron su nuevo tema El perro del hortelano, el cual se estrenó hace un par de meses.

“Estoy feliz por este momento. Pamela tiene su trayectoria como artista, como cantante. Hoy sacamos una canción que realmente ya lo habíamos pensado hace mucho tiempo. La verdad creo que será un boom”, resaltó Cueva.

Del mismo modo, el futbolista señaló que la idea de la canción fue de Pamela Franco y que la letra fue hecha por el compositor peruano Carlos Rincón. “Yo siempre la apoyé”, añadió.