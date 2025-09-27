Últimas Noticias
Escándalo en el fútbol mundial: siete jugadores suspendidos un año por falsificación de documentos

Imanol Machuca juega en Vélez de Argentina | Fuente: Instagram
Erick Chavez

por Erick Chavez

·

La FIFA suspendió por un año a siete jugadores por estar implicados en la falsificación de documentos para jugar las Eliminatorias a la Copa de Asia 2027.

La Comisión Disciplinaria de la FIFA anunció la suspensión, por un período de doce meses de todas las actividades relacionadas con el fútbol, a siete futbolistas por infracciones vinculadas a falsificación de documentos en el marco de las Eliminatorias de la Copa Asiática 2027. Además, la entidad sancionó con una multa de 375 000 euros a la Asociación de Fútbol de Malasia, que presentó consultas de elegibilidad ante la FIFA utilizando documentación falsificada.

Los jugadores sancionados por la entidad deportiva son Gabriel Palmero (Unionistas de Salamanca), Facundo Garcés (Alavés), Rodrigo Holgado (América de Cali), Imanol Machuca (Vélez), João Figueiredo (Johor), Jon Irazábal (Johor) y Héctor Hevel (Portimonense).

Además de la suspensión, cada futbolista deberá abonar una sanción económica de 2.000 francos suizos (unos 2.140 euros).

Los siete futbolistas participaron el pasado 10 de junio en el encuentro frente a Vietnam, correspondiente a la tercera ronda clasificatoria para la Copa Asiática de Arabia Saudita 2027. Tras ese partido, la FIFA recibió una denuncia cuestionando la elegibilidad de varios de ellos.

La FIFA trasladó asimismo al Tribunal de Fútbol la cuestión de la elegibilidad de los jugadores para representar a la Selección de Malasia. Tanto la FAM como los sancionados han sido notificados de la decisión y disponen de diez días para solicitar una resolución motivada, que en caso de emitirse podría ser apelada ante la Comisión de Apelación.

Tags
FIFA Selección de Malasia Rodrigo Holgado Imanol Machuca

