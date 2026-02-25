Camino a los 1000: Cristiano Ronaldo volvió a anotar con Al Nassr y suma 965 goles [VIDEO]

Cristiano Ronaldo volvió a convertir con el Al Nassr en la Liga Saudí marcando su gol número 965 en competiciones oficiales y acercándose a la marca de 1000 goles. Fiel a su instinto el jugador abrió el camino del triunfo para su equipo a los 7 minutos de penal. CR7 reafirmó así su vigencia con 41 años, como pieza clave en el ataque.

Con sus 965 goles convertido, el portugués podría alcanzar el récord de 1000 goles este mismo año debido a que todavía le quedan varios compromisos con Al Nassr y la Selección de Portugal. El astro portugués aprovechó el gol de penal para estrenar una nueva celebración simulando a un jugador de básquet.

El festejo fue dedicado a Ruben Neves quien declaró: "En la liga saudí, los jugadores juegan al baloncesto y el árbitro no hace nada al respecto".

Cristiano Ronaldo alcanzó los 21 goles en la tabla de goleadores del torneo local, en la misma cantidad de partidos, pero ocupa el tercer lugar por detrás de Julián Quiñones quien suma 22 goles. El líder es el británico Ivan Toney con 23 tantos.

Al Nassr superó por 5-0 a Al-Najma SC. Los autores de los otros goles Kingsley Coman (31’), Íñigo Martínez (42’, 80') y Sadio Mané (52’), este último con asistencia de Cristiano Ronaldo. Al-Nassr confirmó su liderato de la Liga de Arabia Suadita con 58 puntos, dos más que Al-Ahli y tres más que Al-Hilal.

¿Cuántos goles lleva Messi?

Lionel Messi ha quedado relegado en la carrera por llegar a los 1000 goles. El astro del Inter Miami suma a la fecha 896 anotaciones oficiales. El domingo 1 de marzo tendrá la chance de descontar la marca de CR7 cuando visiten a Orlando City en el derbi.