¿Por qué Kylian Mbappé fue baja en Real Madrid en la vuelta de playoffs de la Champions League?

Se despejaron las dudas. Kylian Mbappé no entró en la convocatoria del Real Madrid para el partido de vuelta de la eliminatoria de acceso a octavos de final de la Champions League, ante Benfica, por las molestias que arrastra en la rodilla izquierda que le obligan a parar.

En el cotejo del Real Madrid ante el Benfica también fueron bajas Dean Huijsen, Jude Bellingham, Éder Militao y Dani Ceballos por lesión, más Rodrygo por sanción.

Mbappé, que no acabó el entrenamiento del martes por molestias en la rodilla izquierda, no ha mejorado sus sensaciones en las últimas horas y finalmente fue descartado para el partido ante el Benfica.



¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis

Se estudiará su evolución en los próximos días para decidir si el parón se extiende para que pueda recuperarse por completo de una dolencia en la rodilla izquierda que arrastra desde finales de año cuando sufrió un esguince.

Mbappé, baja en el Real Madrid

Álvaro Arbeloa, entrenador de la 'Casa Blanca', desveló que 'Kiki' parará durante varios partidos con el objetivo de recuperarse de la lesión que arrastra en la rodilla izquierda, y reconoció que "no va a ser cuestión de días".

"Ha sido consensuado entre todos, primero él por sus sensaciones, hemos hablado él y yo con los médicos. Lo mejor es que pare, que se recupere y que vuelva al cien por cien", reconoció Arbeloa antes de iniciar el duelo europeo ante el Benfica que se perdió Kylian Mbappé.

El técnico del Real Madrid no precisó el tiempo de baja pero dejó ver que junto al Benfica se perderá con seguridad el duelo liguero del próximo lunes, ante el Getafe en el Santiago Bernabéu, sin una fecha de vuelta

Vamos a ver, no sabría decir ahora mismo, creo que no va a ser cuestión de días, va a ser un poco más largo pero no sé decir cuanto tiempo. Ojalá no sea mucho", deseó.