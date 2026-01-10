Semifinales de la Copa Africana de Naciones 2025-2026: clasificados, llaves, fechas y horarios de los partidos

Por un espacio en la final. La Copa Africana de Naciones 2025-2026 está en su etapa final y ya se conocen a los semifinalistas del campeonato.

Marruecos, Senegal y Nigeria han sido las selecciones que mejor han rendido durante el torneo africano. El local está realizando un certamen perfecto y tiene a Brahim Díaz como su máxima estrella, ya que ha anotado en todos los partidos.

Nigeria, que ha atravesado por varios inconvenientes durante el campeonato, se ha sabido reponer y pasó la llave de cuartos tras eliminar a Argelia.

Senegal también ha tenido un campeonato perfecto, pese a que tuvo una serie complicada ante Malí, a quien solo pudo vencer tras quedar con 10 hombres.

Conoce, a continuación, las llaves de las semifinales de la Copa Africana de Naciones.

¿Cuáles son las selecciones clasificadas a las semifinales de la Copa Africana de Naciones 2025-2026?

Las selecciones clasificadas a las semifinales de la Copa Africana de Naciones 2025-2026 son las siguientes:

Senegal

Marruecos

Nigeria



Fechas y horarios de los partidos de las semifinales de la Copa Africana de Naciones

Miércoles 14 de enero

Senegal vs

Hora: 12:00 p.m.

Estadio: Estadio de Tánger

Marruecos vs Nigeria

Hora: 12:00 p.m.

Estadio: Prince Moulay Abdellah Stadium

¿Dónde ver las semifinales de la Copa Africana de Naciones?

Las semifinales de la Copa Africana de Naciones 2025-2026 se podrán ver EN VIVO por Claro Sports. En España, será transmitido por Movistar+.

