Semifinales de la Copa Africana de Naciones 2025-2026: clasificados, llaves, fechas y horarios de los partidos

Semifinales de la Copa Africana de Naciones 2025-2026
Semifinales de la Copa Africana de Naciones 2025-2026 | Fuente: Instagram | Fotógrafo: @CAF_Online
por Erick Chavez

·

Conoce los equipos clasificados y las llaves confirmadas de las semifinales de la Copa Africana de Naciones 2025.

Por un espacio en la final. La Copa Africana de Naciones 2025-2026 está en su etapa final y ya se conocen a los semifinalistas del campeonato.

Marruecos, Senegal y Nigeria han sido las selecciones que mejor han rendido durante el torneo africano. El local está realizando un certamen perfecto y tiene a Brahim Díaz como su máxima estrella, ya que ha anotado en todos los partidos.

Nigeria, que ha atravesado por varios inconvenientes durante el campeonato, se ha sabido reponer y pasó la llave de cuartos tras eliminar a Argelia.

Senegal también ha tenido un campeonato perfecto, pese a que tuvo una serie complicada ante Malí, a quien solo pudo vencer tras quedar con 10 hombres.

Conoce, a continuación, las llaves de las semifinales de la Copa Africana de Naciones.

¿Cuáles son las selecciones clasificadas a las semifinales de la Copa Africana de Naciones 2025-2026?

Las selecciones clasificadas a las semifinales de la Copa Africana de Naciones 2025-2026 son las siguientes:

  • Senegal
  • Marruecos
  • Nigeria

Fechas y horarios de los partidos de las semifinales de la Copa Africana de Naciones

Miércoles 14 de enero

Senegal vs

  • Hora: 12:00 p.m.
  • Estadio: Estadio de Tánger

Marruecos vs Nigeria

  • Hora: 12:00 p.m.
  • Estadio: Prince Moulay Abdellah Stadium

¿Dónde ver las semifinales de la Copa Africana de Naciones?

Las semifinales de la Copa Africana de Naciones 2025-2026 se podrán ver EN VIVO por Claro Sports. En España, será transmitido por Movistar+. 

Copa Africana de Naciones Selección de Nigeria Selección de Marruecos Selección de Senegal

