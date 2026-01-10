Egipto vs. Costa de Marfil: ¿a qué hora juegan y dónde ver EN VIVO hoy el partidazo por cuartos de Copa Africana de Naciones?

Egipto vs. Costa de Marfil EN VIVO: se enfrentan este sábado 10 de enero en el Stade Adrar, en Agadir (Marruecos), por los cuartos de final de la Copa Africana de Naciones 2026. El partido se jugará a partir de las 2:00 p.m. (hora peruana) y la transmisión del compromiso podrá seguirse por Claro Sports. Todos los detalles del encuentro los encontrarás en la página web RPP.pe.





► Su primer gol en Australia: Piero Quispe anotó en el triunfo del Sydney FC por la A-League [VIDEO]

► Partidos de hoy, sábado 10 de enero del 2026: revisa la programación de la fecha

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis

Egipto vs. Costa de Marfil: ¿cómo llegan a los cuartos de final de Copa Africana de Naciones 2026?

Egipto, la selección más ganadora del torneo continental, avanzó a los cuartos de final tras superar por 3-1 a Benín. En tanto, Costa de Marfil, el último campeón, goleó en octavos 3-0 a Burkina Faso.

¿Cuándo y dónde juegan Egipto vs Costa de Marfil EN VIVO por cuartos de final de Copa Africana de Naciones 2026?

El partido de Egipto ante Costa de Marfil fue programado para el sábado 10 de enero en el Stade Adrar, en Agadir (Marruecos). El recinto tiene capacidad para recibir a 45 000 espectadores, aproximadamente.

¿A qué hora juegan Egipto vs Costa de Marfil EN VIVO por cuartos de final de Copa Africana de Naciones 2026?

En Perú , el partido Egipto vs. Costa de Marfil comienza a las 2:00 p.m.

, el partido Egipto vs. Costa de Marfil comienza a las 2:00 p.m. En España , el partido Egipto vs. Costa de Marfil comienza a las 8:00 p.m.

, el partido Egipto vs. Costa de Marfil comienza a las 8:00 p.m. En Colombia, el partido Egipto vs. Costa de Marfil comienza a las 2:00 p.m.

En Ecuador, el partido Egipto vs. Costa de Marfil comienza a las 2:00 p.m.

En Chile, el partido Egipto vs. Costa de Marfil comienza a las 4:00 p.m.

En Bolivia, el partido Egipto vs. Costa de Marfil comienza a las 3:00 p.m.

En Venezuela, el partido Egipto vs. Costa de Marfil comienza a las 3:00 p.m.

En Argentina, el partido Egipto vs. Costa de Marfil comienza a las 4:00 p.m.

En Brasil, el partido Egipto vs. Costa de Marfil comienza a las 4:00 p.m.

En Uruguay, el partido Egipto vs. Costa de Marfil comienza a las 4:00 p.m.

En México (CDMX), el partido Egipto vs. Costa de Marfil comienza a la 1:00 p.m.

En Estados Unidos (Miami), el partido Egipto vs. Costa de Marfil comienza a las 2:00 p.m.

¿Qué canal TV transmite el Egipto vs Costa de Marfil EN VIVO?

El partido entre Egipto vs. Costa de Marfil se podrá ver EN VIVO por TV a través de Claro Sports. Vía streaming, será transmitido por el canal de YouTube de Claro Sports y por Win Sports (Colombia). Todos los detalles los tendrás en RPP.pe.

Egipto vs. Costa de Marfil: alineaciones posibles

Egipto: Mohamed El-Shenawy; Mohamed Hany, Yasser Ibrahim, Ramy Rabia, Mohamed Hamdy; Marwan Attia, Hamdy Fathy, Ibrahim Adel; Mohamed Salah, Trézéguet y Omar Marmoush.

Costa de Marfil: Yahia Fofana; Guéla Doué, Odilon Kossounou, Evan N’Dicka, Ghislain Konan; Franck Kessié, Ibrahim Sangaré, Christ Inao Oulaï; Amad Diallo, Yan Diomande y Evann Guessand.

Egipto vs Costa de Marfil: últimos resultados

05/01/2026 | Egipto 3-1 Benín – Octavos, CAN 2026-25

29/12/2025 | Angola 0-0 Egipto – CAN 2026-25

26/12/2025 | Egipto 1-0 Sudáfrica – CAN 2026-25

06/01/2026 | Costa de Marfil 3-0 Burkina Faso – Octavos, CAN 2026-25

31/12/2025 | Gabón 2-3 Costa de Marfil – CAN 2026-25

28/12/2025 | Costa de Marfil 1-1 Camerún – CAN 2026-25