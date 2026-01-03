Senegal vs Sudán EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver los octavos de final de la Copa Africana de Naciones?

Senegal vs. Sudán EN VIVO: se enfrentan este sábado 3 de enero por los octavos de final de la Copa Africana de Naciones 2025. El partido se disputará en el Estadio de Tánger, desde las 11:00 a.m. hora peruana, y será EN DIRECTO Claro Sports. Todos los detalles del encuentro los encontrarás en la página web RPP.pe.

Senegal vs Sudán: ¿cómo llegan a los octavos de final de la Copa Africana de Naciones?



Senegal llega al partido luego de quedar en el primer lugar del grupo D con siete unidades. Sudan, en cambio, llega tras quedar tercero en el grupo E con tres puntos.

¿Cuándo y dónde juegan Senegal vs Sudán en vivo por los octavos de la Copa Africana de Naciones 2026?



El partido entre Senegal vs Sudán se disputará este sábado 3 de enero en el Estadio de Tánger. El recinto tiene capacidad para 75 600 espectadores.

¿A qué hora juegan Senegal vs Sudán en vivo por la Copa Africana de Naciones 2026?



En Perú, el partido Senegal vs Sudán comienza a las 11:00 a.m.

En Colombia, el partido Senegal vs Sudán comienza a las 11:00 a.m.

En Ecuador, el partido Senegal vs Sudán comienza a las 11:00 a.m.

En Bolivia, el partido Senegal vs Sudán comienza a las 12:00 p.m.

En Venezuela, el partido Senegal vs Sudán comienza a las 12:00 p.m.

En Brasil, el partido Senegal vs Sudán comienza a la 1:00 p.m.

En Argentina, el partido Senegal vs Sudán comienza a la 1:00 p.m.

En Chile, el partido Senegal vs Sudán comienza a la 1:00 p.m.

En Paraguay, el partido Senegal vs Sudán comienza a la 1:00 p.m.

En Uruguay, el partido Senegal vs Sudán comienza a la 1:00 p.m.

¿Dónde ver el Senegal vs Sudán en vivo por TV?



El partido entre Senegal vs Sudán se podrá ver EN VIVO por TV a través de Claro Sports. Vía streaming, será transmitido por el canal de YouTube de Claro Sports y por Win Sports (Colombia). Todos los detalles los tendrás en RPP.pe.

Senegal vs Sudán: alineaciones posibles

Senegal: Edouard Mendy; Krepin Diatta, Abdoulaye Seck, Romaric Maoussou, El Hadji Malick Diouf; Pape Sarr, Idrissa Gueye, Lamine Camara; Iliman Ndiaye, Sadio Mané; Habib Diallo.

Sudán: Mohamed Abooja; Awad Zayed, Muhamed Kesra, Altayeb Abdulrazzaq, Mazin Mohamedein; Yaser Boshara, Salah Adel, Al-Jezoli Nouh; Aamir Abdallah, John Mano y Yasir Mozamil.

