Senegal vs Sudán EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver los octavos de final de la Copa Africana de Naciones?

Senegal vs. Sudán EN VIVO: se enfrentan este sábado 3 de enero por los octavos de final de la Copa Africana de Naciones 2025. El partido se disputará en el Estadio de Tánger, desde las 11:00 a.m. hora peruana, y será EN DIRECTO Claro Sports. Todos los detalles del encuentro los encontrarás en la página web RPP.pe.
Senegal vs Sudán: ¿cómo llegan a los octavos de final de la Copa Africana de Naciones?
Senegal llega al partido luego de quedar en el primer lugar del grupo D con siete unidades. Sudan, en cambio, llega tras quedar tercero en el grupo E con tres puntos.
¿Cuándo y dónde juegan Senegal vs Sudán en vivo por los octavos de la Copa Africana de Naciones 2026?
El partido entre Senegal vs Sudán se disputará este sábado 3 de enero en el Estadio de Tánger. El recinto tiene capacidad para 75 600 espectadores.
¿A qué hora juegan Senegal vs Sudán en vivo por la Copa Africana de Naciones 2026?
- En Perú, el partido Senegal vs Sudán comienza a las 11:00 a.m.
- En Colombia, el partido Senegal vs Sudán comienza a las 11:00 a.m.
- En Ecuador, el partido Senegal vs Sudán comienza a las 11:00 a.m.
- En Bolivia, el partido Senegal vs Sudán comienza a las 12:00 p.m.
- En Venezuela, el partido Senegal vs Sudán comienza a las 12:00 p.m.
- En Brasil, el partido Senegal vs Sudán comienza a la 1:00 p.m.
- En Argentina, el partido Senegal vs Sudán comienza a la 1:00 p.m.
- En Chile, el partido Senegal vs Sudán comienza a la 1:00 p.m.
- En Paraguay, el partido Senegal vs Sudán comienza a la 1:00 p.m.
- En Uruguay, el partido Senegal vs Sudán comienza a la 1:00 p.m.
¿Dónde ver el Senegal vs Sudán en vivo por TV?
El partido entre Senegal vs Sudán se podrá ver EN VIVO por TV a través de Claro Sports. Vía streaming, será transmitido por el canal de YouTube de Claro Sports y por Win Sports (Colombia). Todos los detalles los tendrás en RPP.pe.
Senegal vs Sudán: alineaciones posibles
Senegal: Edouard Mendy; Krepin Diatta, Abdoulaye Seck, Romaric Maoussou, El Hadji Malick Diouf; Pape Sarr, Idrissa Gueye, Lamine Camara; Iliman Ndiaye, Sadio Mané; Habib Diallo.
Sudán: Mohamed Abooja; Awad Zayed, Muhamed Kesra, Altayeb Abdulrazzaq, Mazin Mohamedein; Yaser Boshara, Salah Adel, Al-Jezoli Nouh; Aamir Abdallah, John Mano y Yasir Mozamil.