Susto en la Serie A: arquero de Cremonese resultó afectado tras el lanzamiento de una bombarda en pleno partido [VIDEO]

Momentos de apremio se vivieron en el fútbol italiano. Emil Audero, arquero del Cremonese, tuvo que ser atendido por el cuerpo médico de su equipo luego que se viera afectado por un petardo lanzado por los hinchas del Inter de Milan.

En el minuto 50 del partido, la afición del Inter lanzó un petardo hacia la portería de un Audero, quien acabó en el suelo, con signos visibles de desconcierto, con los oídos afectados y alguna quemadura en la zona externa de la pierna derecha, tal y como le hizo saber al colegiado.

Los futbolistas de ambos equipos corrieron a socorrer al guardameta en cuanto se escuchó la sonora explosión. El argentino Lautaro Martínez y el rumano Cristian Chivu, capitán y entrenador del Inter, respectivamente, se dirigieron a su afición para evitar mayores problemas.

Después de dos minutos de partido interrumpido, el colegiado reanudó el juego con normalidad y con Audero ya recuperado tras ser atendido por las asistencias médicas de su equipo.

Emil Audero afectado por bombarda lanzada desde la tribuna | Fuente: X

¿Quién es Emil Audero?

Audero, que eligió jugar con la Selección de Indonesia, es -curiosamente- exjugador del Inter de Milán, en el que militó durante la temporada 2023-2024, en la que saltó al terreno de juego en cuatro partidos de Serie A, uno en Copa Italia y otro en Liga de Campeones.

Además, estuvo a las órdenes de Cesc Fàbregas en el Como 1907 durante la primera mitad de la temporada 2024-25. En la segunda pasó al Palermo, de Serie B. Antes, en su carrera pasó por Juventus, Venecia y Sampdoria.

