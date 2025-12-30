Últimas Noticias
Iñaki Williams furioso de que la Supercopa de España se juegue en Arabia Saudita: "No me muerdo la lengua en estos temas"

El encuentro Bilbao vs Barcelona se jugará el miércoles 7 de enero.
El encuentro Bilbao vs Barcelona se jugará el miércoles 7 de enero. | Fuente: X | Fotógrafo: @AthleticClub
Erick Chavez

por Erick Chavez

·

Iñaki Williams, futbolista del Athletic Club, aseguró que llevar una competencia internacional a Arabia Saudita es perjudicial para los fanáticos del club.

No se guardó nada. Iñaki Williams, capitán del Athletic Club, se mostró en contra de que la Supercopa de España, en la que su equipo va a participar, se dispute en Arabia Saudita.

En conferencia de prensa, dijo que jugar en dicho país es una ***, puesto que no es fácil para los aficionados del club asistir a los partidos. 

"Ya lo he dicho muchas veces y no me muerdo la lengua en estos temas. Para mí, jugar en Arabia es una ***, hablando mal", subrayó el delantero en el entrenamiento celebrado en San Mamés con más de 30 000 aficionados en las gradas.

LA FIESTA DEL FÚTBOL

Todo lo que debes saber sobre las Eliminatorias

¡TODA LA INFO AQUÍ!

El equipo rojiblanco jugará la primera semifinal de la Supercopa de España el miércoles 7 de enero —en Yeda— ante FC Barcelona y, si gana al equipo azulgrana, disputará la final el domingo 11 contra el ganador del Real Madrid vs Atlético de Madrid, programado el jueves 8.

"Llevar una competición nacional a otro país no es fácil para los aficionados. Nosotros allí, por masa social, parece que jugamos fuera de casa y si fuese aquí sabemos todos los 'athleticzales' que nos acompañarían", añadió el mayor de los Williams.

Iñaki, que espera el nacimiento de su primer hijo "en los próximos días", añadió que en su caso personal "tener que marcharte dejando aquí a mi mujer y a mi hijo es una faena". "Pero bueno, son gajes del oficio. Yo estoy a disposición del club e intentaré, pues, hacerlo lo mejor posible en la Supercopa", finalizó. 

