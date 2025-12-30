Costa de Marfil vs. Gabón: ¿a qué hora juegan y dónde ver EN VIVO por la fecha 3 de la Copa Africana de Naciones?

Costa de Marfil vs. Gabón EN VIVO: se enfrentan este miércoles 21 de diciembre en el Grand Stade de Marrakech, en Marruecos, por la fecha 3 del grupo F de la Copa Africana de Naciones 2025. El partido se jugará a partir de las 2:00 p.m. (hora peruana) y la transmisión del compromiso podrá seguirse por Claro Sports. Todos los detalles del encuentro los encontrarás en la página web RPP.pe.

Costa de Marfil tiene prácticamente en el bolsillo su lugar en los octavos de final del certamen continental tras registrar un triunfo y un empate en el grupo F. Al vigente campeón solo le falta un punto para seguir en carrera.

Por su lado, el Gabón de Pierre Emerick Aubameyang ya no depende de sí mismo. La solvencia mostrada en las Eliminatorias, que le llevó hasta el último por tentar un lugar en el Mundial, se vio contrastada en la competencia con dos derrotas que los deja cerca de la eliminación.

Costa de Marfil vs Gabón: ¿qué necesitan para clasificar a la próxima fase de la Copa Africana de Naciones 2025?

Costa de Marfil necesita sumar un punto para tener asegurado su lugar en octavos de final de la Copa Africana de Naciones. En caso de derrota, dependerá del Camerún vs. Mozambique para saber si avanza como uno de los mejores terceros.

Por su lado, a Gabón solo le sirve ganar y al mismo tiempo necesita que Camerún derrote a Mozambique para intentar quedar como uno de los mejores terceros.

¿Cuándo y dónde juegan Costa de Marfil vs Gabón EN VIVO por la fecha 3 de la Copa Africana de Naciones 2025?

El partido de Gabón frente a Costa de Marfil fue programado para el miércoles 31 de diciembre en el Grand Stade, en Marrakech (Marruecos). El recinto tiene capacidad para recibir a 41 000 espectadores, aproximadamente.

¿A qué hora juegan Costa de Marfil vs Gabón EN VIVO por la Copa Africana de Naciones 2025?

En Perú , el partido Costa de Marfil vs. Gabón comienza a las 2:00 p.m.

, el partido Costa de Marfil vs. Gabón comienza a las 2:00 p.m. En España , el partido Costa de Marfil vs. Gabón comienza a las 8:00 p.m.

, el partido Costa de Marfil vs. Gabón comienza a las 8:00 p.m. En Colombia, el partido Costa de Marfil vs. Gabón comienza a las 2:00 p.m.

En Ecuador, el partido Costa de Marfil vs. Gabón comienza a las 2:00 p.m.

En Chile, el partido Costa de Marfil vs. Gabón comienza a las 4:00 p.m.

En Bolivia, el partido Costa de Marfil vs. Gabón comienza a las 3:00 p.m.

En Venezuela, el partido Costa de Marfil vs. Gabón comienza a las 3:00 p.m.

En Argentina, el partido Costa de Marfil vs. Gabón comienza a las 4:00 p.m.

En Brasil, el partido Costa de Marfil vs. Gabón comienza a las 4:00 p.m.

En Uruguay, el partido Costa de Marfil vs. Gabón comienza a las 4:00 p.m.

En México (CDMX), el partido Costa de Marfil vs. Gabón comienza a la 1:00 p.m.

En Estados Unidos (Miami), el partido Costa de Marfil vs. Gabón comienza a las 2:00 p.m.

¿Dónde ver el Costa de Marfil vs Gabón EN VIVO por TV y streaming?

El partido entre Costa de Marfil vs. Gabón se podrá ver EN VIVO por TV a través de Claro Sports. Vía streaming, será transmitido por el canal de YouTube de Claro Sports y por Win Sports (Colombia). Todos los detalles los tendrás en RPP.pe.

Costa de Marfil vs. Gabón: alineaciones posibles

Costa de Marfil: Yahia Fofana; Guela Doue, Odilon Kossonunou, Evan N Dicka, Ghislain Konan; Franck Kessié, Seko Fofana, Ibrahim Sangare; Yan Diomande, Amad Diallo y Vakoun Issouf Bayo.

Gabón: Loyce Mbaba; André Poko, Bruno Ecuele Manga, Anthony Oyono, Alex Moussounda; Didier Ibrahim N'Dong, Jacques Ekomie, Teddy Averlant; Royce Openda, Deni Bouanga y Urie-Michel Mboula.

Costa de Marfil vs Gabón: Últimos resultados

28/12/2025 | Costa de Marfil 1-1 Camerún – Copa Africana

24/12/2025 | Costa de Marfil 1-0 Mozambique – Copa Africana

18/11/2025 | Omán 0-2 Costa de Marfil – Amistoso

24/12/2025 | Camerún 1-0 Gabón – Copa Africana

13/11/2025 | Camerún 0-1 RD Congo – Play-off CAF