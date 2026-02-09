Premier League: Bournemouth visita a Everton por la fecha 26

La previa del choque de Everton ante Bournemouth, a disputarse en el estadio Goodison Park mañana desde las 14:30 horas.
A partir de las 14:30 horas, Everton y Bournemouth protagonizarán mañana su choque por la fecha 26 de la Premier League, en el estadio Goodison Park.
Así llegan Everton y Bournemouth
El local llega ansioso por conseguir otra victoria como en el partido anterior de este campeonato. En tanto que la visita ha igualado su último encuentro y buscará volver a sumar de a tres.
Últimos resultados de Everton en partidos de la Premier League
Everton viene de vencer a Fulham con un marcador de 2-1. Pese a que no se le han dado algunos resultados (acumula 1 victoria y 3 empates), llega con empuje por su último triunfo. En estos partidos, sumó una cifra de 4 goles en contra y pudo convertir 6.
Últimos resultados de Bournemouth en partidos de la Premier League
Bournemouth obtuvo un punto gracias a un empate en 1 frente a Aston Villa. De los últimos partidos que jugó, ha ganado 3 y ha empatado 1, con 10 goles a sus rivales y han vencido su valla 6 veces.
En el histórico de resultados obtenidos, los números indican una ventaja a favor de uno de los contendientes: 2 veces ganó el local y 3 la visita. Jugaron por última vez en esta competencia el 2 de diciembre, en el torneo Inglaterra - Premier League 2025-2026, y el marcador favoreció a Everton con un marcador de 0-1.
El local se ubica en el octavo puesto con 37 puntos (10 PG - 7 PE - 8 PP), mientras que el visitante tiene 34 unidades y se coloca en décimo primer lugar de la tabla (8 PG - 10 PE - 7 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Arsenal
|56
|25
|17
|5
|3
|32
|2
|Manchester City
|50
|25
|15
|5
|5
|27
|3
|Aston Villa
|47
|25
|14
|5
|6
|9
|8
|Everton
|37
|25
|10
|7
|8
|0
|11
|Bournemouth
|34
|25
|8
|10
|7
|-3
Fechas y rivales de Everton en los próximos partidos de la Premier League
- Fecha 27: vs Manchester United: 23 de febrero - 17:00 (hora Argentina)
- Fecha 28: vs Newcastle United: 28 de febrero - 12:00 (hora Argentina)
- Fecha 29: vs Burnley: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 30: vs Arsenal: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 31: vs Chelsea: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Bournemouth en los próximos partidos de la Premier League
- Fecha 27: vs West Ham United: 21 de febrero - 14:30 (hora Argentina)
- Fecha 28: vs Sunderland: 28 de febrero - 09:30 (hora Argentina)
- Fecha 29: vs Brentford: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 30: vs Burnley: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 31: vs Manchester United: Fecha y horario a confirmar
Horario Everton y Bournemouth, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 16:30 horas
- Colombia y Perú: 14:30 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:30 horas
- Venezuela: 15:30 horas