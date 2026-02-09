Premier League: Bournemouth visita a Everton por la fecha 26

La previa del choque de Everton ante Bournemouth, a disputarse en el estadio Goodison Park mañana desde las 14:30 horas.

A partir de las 14:30 horas, Everton y Bournemouth protagonizarán mañana su choque por la fecha 26 de la Premier League, en el estadio Goodison Park.

Así llegan Everton y Bournemouth

El local llega ansioso por conseguir otra victoria como en el partido anterior de este campeonato. En tanto que la visita ha igualado su último encuentro y buscará volver a sumar de a tres.

Últimos resultados de Everton en partidos de la Premier League

Everton viene de vencer a Fulham con un marcador de 2-1. Pese a que no se le han dado algunos resultados (acumula 1 victoria y 3 empates), llega con empuje por su último triunfo. En estos partidos, sumó una cifra de 4 goles en contra y pudo convertir 6.

Últimos resultados de Bournemouth en partidos de la Premier League

Bournemouth obtuvo un punto gracias a un empate en 1 frente a Aston Villa. De los últimos partidos que jugó, ha ganado 3 y ha empatado 1, con 10 goles a sus rivales y han vencido su valla 6 veces.

En el histórico de resultados obtenidos, los números indican una ventaja a favor de uno de los contendientes: 2 veces ganó el local y 3 la visita. Jugaron por última vez en esta competencia el 2 de diciembre, en el torneo Inglaterra - Premier League 2025-2026, y el marcador favoreció a Everton con un marcador de 0-1.

El local se ubica en el octavo puesto con 37 puntos (10 PG - 7 PE - 8 PP), mientras que el visitante tiene 34 unidades y se coloca en décimo primer lugar de la tabla (8 PG - 10 PE - 7 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Arsenal 56 25 17 5 3 32 2 Manchester City 50 25 15 5 5 27 3 Aston Villa 47 25 14 5 6 9 8 Everton 37 25 10 7 8 0 11 Bournemouth 34 25 8 10 7 -3

Fechas y rivales de Everton en los próximos partidos de la Premier League

Fecha 27: vs Manchester United: 23 de febrero - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 28: vs Newcastle United: 28 de febrero - 12:00 (hora Argentina)

Fecha 29: vs Burnley: Fecha y horario a confirmar

Fecha 30: vs Arsenal: Fecha y horario a confirmar

Fecha 31: vs Chelsea: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Bournemouth en los próximos partidos de la Premier League

Fecha 27: vs West Ham United: 21 de febrero - 14:30 (hora Argentina)

Fecha 28: vs Sunderland: 28 de febrero - 09:30 (hora Argentina)

Fecha 29: vs Brentford: Fecha y horario a confirmar

Fecha 30: vs Burnley: Fecha y horario a confirmar

Fecha 31: vs Manchester United: Fecha y horario a confirmar

Horario Everton y Bournemouth, según país