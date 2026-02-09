Últimas Noticias
Copa Libertadores: Táchira se enfrenta ante la visita The Strongest por la llave 1

Nota IA

por Nota IA

·

Táchira y The Strongest se enfrentan en el estadio el Templo Sagrado, con el arbitraje de Derlis López López. El duelo se jugará mañana desde las 19:30 horas.

T. Strongest busca quedarse con el triunfo después de la victoria obtenida en la ida. Su rival quiere dar vuelta al marcador y abrir su posibilidad de clasificar. El partido se disputa en el estadio el Templo Sagrado, mañana, desde las 19:30 horas.

En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 3 de febrero, en Primera Fase del torneo CONMEBOL - Copa Libertadores 2026, y The Strongest lo ganó por 2 a 1.

El árbitro seleccionado para el encuentro será Derlis López López.

Horario Táchira y The Strongest, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 21:30 horas
  • Colombia y Perú: 19:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:30 horas
  • Venezuela: 20:30 horas
Táchira The Strongest Copa Libertadores

