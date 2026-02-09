Últimas Noticias
Premier League: Newcastle United tiene la necesidad de cortar su racha negativa frente a Tottenham

por Nota IA

Toda la previa del duelo entre Tottenham y Newcastle United. El partido se jugará en el Wembley Stadium mañana a las 14:30 horas.

Desde las 14:30 horas, Tottenham y Newcastle United se enfrentan mañana por la fecha 26 de la Premier League en el Wembley Stadium.

Así llegan Tottenham y Newcastle United

En busca de un mejor resultado en el campeonato, los dos equipos deberán ajustar sus estrategias de juego para recuperarse de las derrotas sufridas en la jornada pasada.

Últimos resultados de Tottenham en partidos de la Premier League

Tottenham buscará la victoria luego de caer 0 a 2 frente a Manchester United. Suma 2 partidos sin ganar y ha empatado 2. En esas jornadas, le hicieron 11 goles y ha marcado 7 a sus rivales.

Últimos resultados de Newcastle United en partidos de la Premier League

A Newcastle United no le alcanzó el marcador y perdió 2 a 3 ante Brentford. Con un historial bastante irregular en los últimos 4 partidos disputados, 2 derrotas, 1 victoria y 1 empate, tiene 7 goles a favor y ha recibido 12 en contra.

El conjunto local logró acumular 1 victoria, mientras que el equipo visitante tuvo 3 triunfos. Lograron empatar 1 vez. El último juego entre ambos en este torneo fue el 2 de diciembre, en el torneo Inglaterra - Premier League 2025-2026, y terminó con un marcador 2-2.

El dueño de casa se encuentra en el décimo quinto puesto y tiene 29 puntos (7 PG - 8 PE - 10 PP), mientras que la visita sumó 33 unidades y está en el décimo segundo lugar en el torneo (9 PG - 6 PE - 10 PP).

Tottenham tendrá que verse las caras con Arsenal en la próxima fecha, cuando jueguen el Derbi del norte de Londres. El duelo se celebrará en el estadio Wembley Stadium, el 22 de febrero desde las 13:30 (hora Argentina).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Arsenal5625175332
2Manchester City5025155527
3Aston Villa472514569
12Newcastle United33259610-1
15Tottenham292578100

Fechas y rivales de Tottenham en los próximos partidos de la Premier League
  • Fecha 27: vs Arsenal: 22 de febrero - 13:30 (hora Argentina)
  • Fecha 28: vs Fulham: 1 de marzo - 11:00 (hora Argentina)
  • Fecha 29: vs Crystal Palace: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 30: vs Liverpool: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 31: vs Nottingham Forest: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Newcastle United en los próximos partidos de la Premier League
  • Fecha 27: vs Manchester City: 21 de febrero - 09:30 (hora Argentina)
  • Fecha 28: vs Everton: 28 de febrero - 12:00 (hora Argentina)
  • Fecha 29: vs Manchester United: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 30: vs Chelsea: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 31: vs Sunderland: Fecha y horario a confirmar
Horario Tottenham y Newcastle United, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 16:30 horas
  • Colombia y Perú: 14:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:30 horas
  • Venezuela: 15:30 horas
