Premier League: Newcastle United tiene la necesidad de cortar su racha negativa frente a Tottenham

Desde las 14:30 horas, Tottenham y Newcastle United se enfrentan mañana por la fecha 26 de la Premier League en el Wembley Stadium.

Así llegan Tottenham y Newcastle United

En busca de un mejor resultado en el campeonato, los dos equipos deberán ajustar sus estrategias de juego para recuperarse de las derrotas sufridas en la jornada pasada.

Últimos resultados de Tottenham en partidos de la Premier League

Tottenham buscará la victoria luego de caer 0 a 2 frente a Manchester United. Suma 2 partidos sin ganar y ha empatado 2. En esas jornadas, le hicieron 11 goles y ha marcado 7 a sus rivales.

Últimos resultados de Newcastle United en partidos de la Premier League

A Newcastle United no le alcanzó el marcador y perdió 2 a 3 ante Brentford. Con un historial bastante irregular en los últimos 4 partidos disputados, 2 derrotas, 1 victoria y 1 empate, tiene 7 goles a favor y ha recibido 12 en contra.

El conjunto local logró acumular 1 victoria, mientras que el equipo visitante tuvo 3 triunfos. Lograron empatar 1 vez. El último juego entre ambos en este torneo fue el 2 de diciembre, en el torneo Inglaterra - Premier League 2025-2026, y terminó con un marcador 2-2.

El dueño de casa se encuentra en el décimo quinto puesto y tiene 29 puntos (7 PG - 8 PE - 10 PP), mientras que la visita sumó 33 unidades y está en el décimo segundo lugar en el torneo (9 PG - 6 PE - 10 PP).

Tottenham tendrá que verse las caras con Arsenal en la próxima fecha, cuando jueguen el Derbi del norte de Londres. El duelo se celebrará en el estadio Wembley Stadium, el 22 de febrero desde las 13:30 (hora Argentina).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Arsenal 56 25 17 5 3 32 2 Manchester City 50 25 15 5 5 27 3 Aston Villa 47 25 14 5 6 9 12 Newcastle United 33 25 9 6 10 -1 15 Tottenham 29 25 7 8 10 0

Fechas y rivales de Tottenham en los próximos partidos de la Premier League

Fecha 27: vs Arsenal: 22 de febrero - 13:30 (hora Argentina)

Fecha 28: vs Fulham: 1 de marzo - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 29: vs Crystal Palace: Fecha y horario a confirmar

Fecha 30: vs Liverpool: Fecha y horario a confirmar

Fecha 31: vs Nottingham Forest: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Newcastle United en los próximos partidos de la Premier League

Fecha 27: vs Manchester City: 21 de febrero - 09:30 (hora Argentina)

Fecha 28: vs Everton: 28 de febrero - 12:00 (hora Argentina)

Fecha 29: vs Manchester United: Fecha y horario a confirmar

Fecha 30: vs Chelsea: Fecha y horario a confirmar

Fecha 31: vs Sunderland: Fecha y horario a confirmar

Horario Tottenham y Newcastle United, según país