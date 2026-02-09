Premier League: Chelsea quiere seguir su racha positiva ante Leeds United

Te contamos la previa del duelo Chelsea vs Leeds United, que se enfrentarán en el estadio Stamford Bridge mañana a las 14:30 horas.

Chelsea y Leeds United se medirán mañana a las 14:30 horas. El encuentro corresponde a la fecha 26 de la Premier League y se disputará en el estadio Stamford Bridge.

Así llegan Chelsea y Leeds United

Los equipos llegan con la moral en alto para disputar una nueva jornada del torneo: ganaron su último partido y buscarán continuar por la senda de la victoria.

Últimos resultados de Chelsea en partidos de la Premier League

Chelsea derrotó por 3 a 1 a Wolverhampton en su encuentro anterior y buscará otro resultado favorable en su casa. En los últimos 4 partidos disputados se quedó con la victoria en 3 partidos y resultó perdedor en 1 oportunidad. Le han encajado 6 goles y ha convertido 12.

Últimos resultados de Leeds United en partidos de la Premier League

Leeds United llega con envión anímico tras vencer por 3 a 1 a Nottingham Forest. En las últimas fechas obtuvo 1 victoria, 2 derrotas y 1 empate. Pudo marcar 8 goles y ha recibido 10.

En sus últimos 5 encuentros en el torneo nunca empataron. El conjunto local obtuvo 3 triunfos y el visitante se quedó con 2 victorias. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 3 de diciembre, en el torneo Inglaterra - Premier League 2025-2026, y Leeds United resultó vencedor por 3 a 1.

El local está en el quinto puesto con 43 puntos (12 PG - 7 PE - 6 PP), mientras que el visitante llegó a 29 unidades y se coloca en el décimo sexto lugar en el torneo (7 PG - 8 PE - 10 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Arsenal 56 25 17 5 3 32 2 Manchester City 50 25 15 5 5 27 3 Aston Villa 47 25 14 5 6 9 5 Chelsea 43 25 12 7 6 17 16 Leeds United 29 25 7 8 10 -9

Fechas y rivales de Chelsea en los próximos partidos de la Premier League

Fecha 27: vs Burnley: 21 de febrero - 12:00 (hora Argentina)

Fecha 28: vs Arsenal: 1 de marzo - 13:30 (hora Argentina)

Fecha 29: vs Aston Villa: 4 de marzo - 20:00 (hora Argentina)

Fecha 30: vs Newcastle United: Fecha y horario a confirmar

Fecha 31: vs Everton: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Leeds United en los próximos partidos de la Premier League

Fecha 27: vs Aston Villa: 21 de febrero - 12:00 (hora Argentina)

Fecha 28: vs Manchester City: 28 de febrero - 14:30 (hora Argentina)

Fecha 29: vs Sunderland: Fecha y horario a confirmar

Fecha 30: vs Crystal Palace: Fecha y horario a confirmar

Fecha 31: vs Brentford: Fecha y horario a confirmar

Horario Chelsea y Leeds United, según país