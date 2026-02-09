Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Premier League: Chelsea quiere seguir su racha positiva ante Leeds United

Chelsea quiere seguir su racha positiva ante Leeds United
Chelsea quiere seguir su racha positiva ante Leeds United
Nota IA

por Nota IA

·

Te contamos la previa del duelo Chelsea vs Leeds United, que se enfrentarán en el estadio Stamford Bridge mañana a las 14:30 horas.

Chelsea y Leeds United se medirán mañana a las 14:30 horas. El encuentro corresponde a la fecha 26 de la Premier League y se disputará en el estadio Stamford Bridge.

Así llegan Chelsea y Leeds United

Los equipos llegan con la moral en alto para disputar una nueva jornada del torneo: ganaron su último partido y buscarán continuar por la senda de la victoria.

Últimos resultados de Chelsea en partidos de la Premier League

Chelsea derrotó por 3 a 1 a Wolverhampton en su encuentro anterior y buscará otro resultado favorable en su casa. En los últimos 4 partidos disputados se quedó con la victoria en 3 partidos y resultó perdedor en 1 oportunidad. Le han encajado 6 goles y ha convertido 12.

Últimos resultados de Leeds United en partidos de la Premier League

Leeds United llega con envión anímico tras vencer por 3 a 1 a Nottingham Forest. En las últimas fechas obtuvo 1 victoria, 2 derrotas y 1 empate. Pudo marcar 8 goles y ha recibido 10.

En sus últimos 5 encuentros en el torneo nunca empataron. El conjunto local obtuvo 3 triunfos y el visitante se quedó con 2 victorias. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 3 de diciembre, en el torneo Inglaterra - Premier League 2025-2026, y Leeds United resultó vencedor por 3 a 1.

El local está en el quinto puesto con 43 puntos (12 PG - 7 PE - 6 PP), mientras que el visitante llegó a 29 unidades y se coloca en el décimo sexto lugar en el torneo (7 PG - 8 PE - 10 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Arsenal5625175332
2Manchester City5025155527
3Aston Villa472514569
5Chelsea4325127617
16Leeds United29257810-9

Fechas y rivales de Chelsea en los próximos partidos de la Premier League
  • Fecha 27: vs Burnley: 21 de febrero - 12:00 (hora Argentina)
  • Fecha 28: vs Arsenal: 1 de marzo - 13:30 (hora Argentina)
  • Fecha 29: vs Aston Villa: 4 de marzo - 20:00 (hora Argentina)
  • Fecha 30: vs Newcastle United: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 31: vs Everton: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Leeds United en los próximos partidos de la Premier League
  • Fecha 27: vs Aston Villa: 21 de febrero - 12:00 (hora Argentina)
  • Fecha 28: vs Manchester City: 28 de febrero - 14:30 (hora Argentina)
  • Fecha 29: vs Sunderland: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 30: vs Crystal Palace: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 31: vs Brentford: Fecha y horario a confirmar
Horario Chelsea y Leeds United, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 16:30 horas
  • Colombia y Perú: 14:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:30 horas
  • Venezuela: 15:30 horas
Te recomendamos

Video recomendado

NOTA: Las imágenes utilizadas son propiedad de sus respectivos autores. El Grupo RPP, sus directores y representantes no asumen responsabilidad alguna sobre su contenido.
Tags
Chelsea Leeds United Premier League

RPP TV

En Vivo

Más sobre Ligas internacionales

Lo más leído

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA