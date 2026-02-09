Premier League: Chelsea quiere seguir su racha positiva ante Leeds United

Te contamos la previa del duelo Chelsea vs Leeds United, que se enfrentarán en el estadio Stamford Bridge mañana a las 14:30 horas.
Chelsea y Leeds United se medirán mañana a las 14:30 horas. El encuentro corresponde a la fecha 26 de la Premier League y se disputará en el estadio Stamford Bridge.
Así llegan Chelsea y Leeds United
Los equipos llegan con la moral en alto para disputar una nueva jornada del torneo: ganaron su último partido y buscarán continuar por la senda de la victoria.
Últimos resultados de Chelsea en partidos de la Premier League
Chelsea derrotó por 3 a 1 a Wolverhampton en su encuentro anterior y buscará otro resultado favorable en su casa. En los últimos 4 partidos disputados se quedó con la victoria en 3 partidos y resultó perdedor en 1 oportunidad. Le han encajado 6 goles y ha convertido 12.
Últimos resultados de Leeds United en partidos de la Premier League
Leeds United llega con envión anímico tras vencer por 3 a 1 a Nottingham Forest. En las últimas fechas obtuvo 1 victoria, 2 derrotas y 1 empate. Pudo marcar 8 goles y ha recibido 10.
En sus últimos 5 encuentros en el torneo nunca empataron. El conjunto local obtuvo 3 triunfos y el visitante se quedó con 2 victorias. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 3 de diciembre, en el torneo Inglaterra - Premier League 2025-2026, y Leeds United resultó vencedor por 3 a 1.
El local está en el quinto puesto con 43 puntos (12 PG - 7 PE - 6 PP), mientras que el visitante llegó a 29 unidades y se coloca en el décimo sexto lugar en el torneo (7 PG - 8 PE - 10 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Arsenal
|56
|25
|17
|5
|3
|32
|2
|Manchester City
|50
|25
|15
|5
|5
|27
|3
|Aston Villa
|47
|25
|14
|5
|6
|9
|5
|Chelsea
|43
|25
|12
|7
|6
|17
|16
|Leeds United
|29
|25
|7
|8
|10
|-9
Fechas y rivales de Chelsea en los próximos partidos de la Premier League
- Fecha 27: vs Burnley: 21 de febrero - 12:00 (hora Argentina)
- Fecha 28: vs Arsenal: 1 de marzo - 13:30 (hora Argentina)
- Fecha 29: vs Aston Villa: 4 de marzo - 20:00 (hora Argentina)
- Fecha 30: vs Newcastle United: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 31: vs Everton: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Leeds United en los próximos partidos de la Premier League
- Fecha 27: vs Aston Villa: 21 de febrero - 12:00 (hora Argentina)
- Fecha 28: vs Manchester City: 28 de febrero - 14:30 (hora Argentina)
- Fecha 29: vs Sunderland: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 30: vs Crystal Palace: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 31: vs Brentford: Fecha y horario a confirmar
Horario Chelsea y Leeds United, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 16:30 horas
- Colombia y Perú: 14:30 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:30 horas
- Venezuela: 15:30 horas