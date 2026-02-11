Arranca la franja electoral: desde este 11 de febrero los partidos difundirán sus propuestas en medios

Desde este 11 de febrero, los partidos políticos que participan en las Elecciones Generales 2026 podrán empezar a difundir sus propuestas a través de la franja electoral, un espacio de propaganda que contrata el Estado, a través de la ONPE, en medios durante un proceso electoral.

Se trata de uno de los hitos más importantes del calendario electoral: el inicio formal de la campaña en medios masivos bajo reglas establecidas por ley y financiadas por el Estado.

¿Qué es la franja electoral?

La franja electoral es el espacio que el Estado contrata en medios de comunicación para que los partidos políticos difundan sus planes de gobierno y mensajes de campaña. A diferencia de la publicidad privada, este mecanismo busca asegurar igualdad de condiciones entre las agrupaciones.



En estas elecciones, 38 organizaciones políticas, entre partidos y alianzas políticas, participarán de la franja electoral, espacio para el cual la ONPE ha destinado un total de 80 millones de soles. Este monto cubre la contratación de los espacios de radio, televisión y medios digitales, garantizando que todas las agrupaciones puedan difundir sus propuestas con miras al 12 de abril.

Plataformas y horarios

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) informó que la franja electoral se difunde en televisión, radio y plataformas digitales, como Instagram, Facebook y YouTube, en horarios rotativos entre las 6 de la mañana y las 11 de la noche.

Durante el periodo electoral, los partidos políticos no pueden contratar directamente publicidad en los medios. La ONPE pone a disposición de las organizaciones políticas un portal digital con el catálogo de tiempos y espacios disponibles; y cada partido o alianza elige directamente los horarios y espacios que desea dentro de la franja, según sus preferencias y el dinero que le fue asignado conforme a la ley.

Una campaña en medio de alta fragmentación

El inicio de la franja electoral se da en un escenario particularmente complejo: 36 candidatos presidenciales, el retorno de la bicameralidad —que implicará elegir senadores y diputados— y una marcada indecisión del electorado, según las últimas encuestas.

En ese contexto, la franja se convierte en una vitrina clave para que los partidos intenten posicionar propuestas, diferenciarse y conectar con una ciudadanía que, en muchos casos, aún no define su voto.

¿Qué mensajes se pueden difundir en la franja electoral?

La propaganda electoral en radio, televisión y plataformas digitales debe cumplir con los principios de legalidad, veracidad, autenticidad, igualdad y no discriminación, establecidos en la Ley de Organizaciones Políticas.

Los audios, spots de video o reels que se difundan tienen una duración máxima de 30 segundos y deben contar con un intérprete en lengua de señas.

Los mensajes pueden realizarse en cualquier idioma oficial previsto en la Constitución. En caso de videos en un idioma diferente al español, deben incluir su traducción correspondiente.