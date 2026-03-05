Liga MX: Necaxa quiere cortar su racha negativa frente a Pumas UNAM

Todos los detalles de la previa del partido entre Necaxa y Pumas UNAM, que se jugará mañana desde las 22:00 horas en el estadio Victoria.

Necaxa aguarda mañana la visita de Pumas UNAM, para jugar el partido por la fecha 10 del Clausura, a partir de las 22:00 horas.

Así llegan Necaxa y Pumas UNAM

En busca de un mejor resultado en el campeonato, los dos equipos deberán ajustar sus estrategias de juego para recuperarse de las derrotas sufridas en la jornada pasada.

Últimos resultados de Necaxa en partidos del Clausura

Necaxa viene de caer por 1 a 2 frente a Pachuca. Ha ganado 2 y perdido 2 partidos de las 4 últimas jornadas, con 9 goles en contra y con 8 en el arco contrario.

Últimos resultados de Pumas UNAM en partidos del Clausura

Pumas UNAM perdió ante Toluca FC por 2 a 3. El equipo visitante no logra continuidad, con resultados bastante diversos en los partidos recientes: 2 victorias y 2 empates. Logró convertir 10 goles y le han encajado 8.

En el historial, sus últimos enfrentamientos han sido parejos: los locales ganaron 2, los visitantes 1 y empataron 2 veces. El último mano a mano en este certamen fue el 10 de agosto, en el torneo México - Liga MX - Apertura 2025, y sellaron un empate en 1.

El dueño de casa se encuentra en el décimo quinto puesto y tiene 9 puntos (3 PG - 6 PP), mientras que la visita sumó 16 unidades y está en el quinto lugar en el torneo (4 PG - 4 PE - 1 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Cruz Azul 22 9 7 1 1 8 2 Toluca FC 21 9 6 3 0 10 3 Chivas 18 8 6 0 2 4 5 Pumas UNAM 16 9 4 4 1 7 15 Necaxa 9 9 3 0 6 -4

Fechas y rivales de Necaxa en los próximos partidos del Clausura

Fecha 11: vs Puebla: 13 de marzo - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 12: vs Tijuana: 20 de marzo - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 13: vs Mazatlán: 4 de abril - 00:00 (hora Argentina)

Fecha 14: vs Querétaro: 11 de abril - 20:00 (hora Argentina)

Fecha 15: vs Tigres: 18 de abril - 00:00 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Pumas UNAM en los próximos partidos del Clausura

Fecha 11: vs Cruz Azul: 15 de marzo - 00:00 (hora Argentina)

Fecha 12: vs Club América: 22 de marzo - 00:00 (hora Argentina)

Fecha 13: vs Chivas: 5 de abril - 23:07 (hora Argentina)

Fecha 14: vs Mazatlán: 12 de abril - 15:00 (hora Argentina)

Fecha 15: vs Atl. de San Luis: 17 de abril - 22:00 (hora Argentina)

Horario Necaxa y Pumas UNAM, según país