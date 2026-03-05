Liga MX: Mazatlán recibirá a León por la fecha 10

Te contamos la previa del duelo Mazatlán vs León, que se enfrentarán en el Kraken mañana a las 20:00 horas.

Mazatlán y León se medirán mañana a las 20:00 horas. El encuentro corresponde a la fecha 10 del Clausura y se disputará en el Kraken.

Así llegan Mazatlán y León

Luego de la victoria obtenida en la jornada anterior, el equipo visitante quiere mantener el entusiasmo de sus simpatizantes. El local necesita volver a sumar de a tres luego de su derrota en el último partido.

Últimos resultados de Mazatlán en partidos del Clausura

Mazatlán no quiere lamentar otra caída: 1 a 4 finalizó su partido frente a Atl. de San Luis. En las 4 jornadas anteriores, sus resultados fueron variados: tiene 2 encuentros ganados, perdió 1 y 1 fue empate. Pudo marcar 6 goles y ha recibido 8.

Últimos resultados de León en partidos del Clausura

León llega con envión anímico tras vencer por 2 a 1 a Necaxa. En las últimas fechas obtuvo 1 victoria y 3 derrotas. Pudo marcar 5 goles y ha recibido 7.

En el historial del torneo, los últimos 5 duelos favorecen a la visita que suma 2 victorias mientras que los otros 3 encuentros fueron empate. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 24 de septiembre, en el torneo México - Liga MX - Apertura 2025, y firmaron un empate en 2.

El local está en el décimo sexto puesto con 7 puntos (2 PG - 1 PE - 6 PP), mientras que el visitante llegó a 10 unidades y se coloca en el décimo tercer lugar en el torneo (3 PG - 1 PE - 4 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Cruz Azul 22 9 7 1 1 8 2 Toluca FC 21 9 6 3 0 10 3 Chivas 18 8 6 0 2 4 13 León 10 8 3 1 4 -2 16 Mazatlán 7 9 2 1 6 -9

Fechas y rivales de Mazatlán en los próximos partidos del Clausura

Fecha 11: vs Club América: 15 de marzo - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 12: vs Cruz Azul: 21 de marzo - 00:06 (hora Argentina)

Fecha 13: vs Necaxa: 4 de abril - 00:00 (hora Argentina)

Fecha 14: vs Pumas UNAM: 12 de abril - 15:00 (hora Argentina)

Fecha 15: vs Querétaro: 17 de abril - 22:00 (hora Argentina)

Fechas y rivales de León en los próximos partidos del Clausura

Fecha 11: vs Tijuana: 14 de marzo - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 9: vs Chivas: 18 de marzo - 23:07 (hora Argentina)

Fecha 12: vs Atl. de San Luis: 21 de marzo - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 13: vs Atlas: 4 de abril - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 14: vs Puebla: 10 de abril - 22:00 (hora Argentina)

Horario Mazatlán y León, según país