Liga MX: Mazatlán recibirá a León por la fecha 10

Mazatlán y León se medirán mañana a las 20:00 horas. El encuentro corresponde a la fecha 10 del Clausura y se disputará en el Kraken.
Así llegan Mazatlán y León
Luego de la victoria obtenida en la jornada anterior, el equipo visitante quiere mantener el entusiasmo de sus simpatizantes. El local necesita volver a sumar de a tres luego de su derrota en el último partido.
Últimos resultados de Mazatlán en partidos del Clausura
Mazatlán no quiere lamentar otra caída: 1 a 4 finalizó su partido frente a Atl. de San Luis. En las 4 jornadas anteriores, sus resultados fueron variados: tiene 2 encuentros ganados, perdió 1 y 1 fue empate. Pudo marcar 6 goles y ha recibido 8.
Últimos resultados de León en partidos del Clausura
León llega con envión anímico tras vencer por 2 a 1 a Necaxa. En las últimas fechas obtuvo 1 victoria y 3 derrotas. Pudo marcar 5 goles y ha recibido 7.
En el historial del torneo, los últimos 5 duelos favorecen a la visita que suma 2 victorias mientras que los otros 3 encuentros fueron empate. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 24 de septiembre, en el torneo México - Liga MX - Apertura 2025, y firmaron un empate en 2.
El local está en el décimo sexto puesto con 7 puntos (2 PG - 1 PE - 6 PP), mientras que el visitante llegó a 10 unidades y se coloca en el décimo tercer lugar en el torneo (3 PG - 1 PE - 4 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Cruz Azul
|22
|9
|7
|1
|1
|8
|2
|Toluca FC
|21
|9
|6
|3
|0
|10
|3
|Chivas
|18
|8
|6
|0
|2
|4
|13
|León
|10
|8
|3
|1
|4
|-2
|16
|Mazatlán
|7
|9
|2
|1
|6
|-9
Fechas y rivales de Mazatlán en los próximos partidos del Clausura
- Fecha 11: vs Club América: 15 de marzo - 22:00 (hora Argentina)
- Fecha 12: vs Cruz Azul: 21 de marzo - 00:06 (hora Argentina)
- Fecha 13: vs Necaxa: 4 de abril - 00:00 (hora Argentina)
- Fecha 14: vs Pumas UNAM: 12 de abril - 15:00 (hora Argentina)
- Fecha 15: vs Querétaro: 17 de abril - 22:00 (hora Argentina)
Fechas y rivales de León en los próximos partidos del Clausura
- Fecha 11: vs Tijuana: 14 de marzo - 22:00 (hora Argentina)
- Fecha 9: vs Chivas: 18 de marzo - 23:07 (hora Argentina)
- Fecha 12: vs Atl. de San Luis: 21 de marzo - 22:00 (hora Argentina)
- Fecha 13: vs Atlas: 4 de abril - 22:00 (hora Argentina)
- Fecha 14: vs Puebla: 10 de abril - 22:00 (hora Argentina)
Horario Mazatlán y León, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 22:00 horas
- Colombia y Perú: 20:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 19:00 horas
- Venezuela: 21:00 horas