LaLiga EA Sports: Real Madrid visita a Celta por la fecha 27

A partir de las 15:00 horas, Celta y Real Madrid protagonizarán mañana su choque por la fecha 27 de la Liga, en el Estadio de Balaídos.

Así llegan Celta y Real Madrid

El anfitrión de la jornada quiere mantener su nivel y conseguir otra victoria como en la fecha anterior. En tanto que la visita necesita sumar de a tres luego de la derrota que sufrió en el último partido disputado en este campeonato.

Últimos resultados de Celta en partidos de la Liga

Celta viene de vencer a Girona con un marcador de 2-1. Pese a que no se le han dado algunos resultados (acumula 1 victoria, 1 derrota y 2 empates), llega con empuje por su último triunfo. En estos partidos, sumó una cifra de 5 goles en contra y pudo convertir 7.

Últimos resultados de Real Madrid en partidos de la Liga

Real Madrid viene de perder contra Getafe por 0 a 1. La visita no viene demasiado entonada: cayó derrotada en 1 oportunidad y ganó 3. Marcó 9 goles y recibieron 5.

En el histórico de resultados obtenidos, los números indican una ventaja a favor de uno de los contendientes: 1 vez ganó el local y 4 la visita. Jugaron por última vez en esta competencia el 7 de diciembre, en el torneo España - LALIGA 2025 - 2026, y el marcador favoreció a Celta con un marcador de 0-2.

El local se ubica en el sexto puesto con 40 puntos (10 PG - 10 PE - 6 PP), mientras que el visitante tiene 60 unidades y se coloca en segundo lugar de la tabla (19 PG - 3 PE - 4 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Barcelona 64 26 21 1 4 45 2 Real Madrid 60 26 19 3 4 32 3 Atlético de Madrid 51 26 15 6 5 20 4 Villarreal 51 26 16 3 7 17 6 Celta 40 26 10 10 6 8

Fechas y rivales de Celta en los próximos partidos de la Liga

Fecha 28: vs Betis: 15 de marzo - 14:30 (hora Argentina)

Fecha 29: vs Alavés: 22 de marzo - 12:15 (hora Argentina)

Fecha 30: vs Valencia: Fecha y horario a confirmar

Fecha 31: vs Real Oviedo: Fecha y horario a confirmar

Fecha 32: vs Villarreal: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Real Madrid en los próximos partidos de la Liga

Fecha 28: vs Elche: 14 de marzo - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 29: vs Atlético de Madrid: 22 de marzo - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 30: vs Mallorca: Fecha y horario a confirmar

Fecha 31: vs Girona: Fecha y horario a confirmar

Fecha 32: vs Betis: Fecha y horario a confirmar

Horario Celta y Real Madrid, según país