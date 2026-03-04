Copa Libertadores: Independiente Medellín se enfrentará a Juventud por la llave 1

Últimas Noticias
Independiente Medellín se enfrentará a Juventud por la llave 1
Juventud y Independiente Medellín se miden en el estadio Gran Parque Central mañana a las 19:30 horas y Augusto Menéndez Laos es el elegido para dirigir el partido.

Por la llave 1 de la Copa Libertadores, Juventud se enfrenta mañana ante el Poderoso de la Montaña desde las 19:30 horas en el estadio Gran Parque Central.

El encuentro será supervisado por Augusto Menéndez Laos, el juez encargado.

Horario Juventud e Independiente Medellín, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 21:30 horas
  • Colombia y Perú: 19:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:30 horas
  • Venezuela: 20:30 horas
Juventud Independiente Medellín Copa Libertadores

