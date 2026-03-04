Copa Libertadores: Independiente Medellín se enfrentará a Juventud por la llave 1

Juventud y Independiente Medellín se miden en el estadio Gran Parque Central mañana a las 19:30 horas y Augusto Menéndez Laos es el elegido para dirigir el partido.
Por la llave 1 de la Copa Libertadores, Juventud se enfrenta mañana ante el Poderoso de la Montaña desde las 19:30 horas en el estadio Gran Parque Central.
El encuentro será supervisado por Augusto Menéndez Laos, el juez encargado.
Horario Juventud e Independiente Medellín, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 21:30 horas
- Colombia y Perú: 19:30 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:30 horas
- Venezuela: 20:30 horas
NOTA: Las imágenes utilizadas son propiedad de sus respectivos autores. El Grupo RPP, sus directores y representantes no asumen responsabilidad alguna sobre su contenido.