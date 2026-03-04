Copa Libertadores: Independiente Medellín se enfrentará a Juventud por la llave 1

Juventud y Independiente Medellín se miden en el estadio Gran Parque Central mañana a las 19:30 horas y Augusto Menéndez Laos es el elegido para dirigir el partido.

Video recomendado

NOTA: Las imágenes utilizadas son propiedad de sus respectivos autores. El Grupo RPP, sus directores y representantes no asumen responsabilidad alguna sobre su contenido.