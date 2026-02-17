Champions League: Por la llave 6 se enfrentarán Club Brugge y Atlético de Madrid

Todos los detalles de la previa del partido entre Club Brugge y Atlético de Madrid, que se jugará mañana desde las 15:00 horas en el estadio Jan Breydel. Dirige Glenn Nyberg.

Mañana desde las 15:00 horas, Club Brugge y el Atleti se enfrentarán por la llave 6 de la Champions. El duelo tendrá lugar en el estadio Jan Breydel.

En el historial, sus últimos enfrentamientos han sido parejos: los locales ganaron 1, los visitantes 1 y empataron 2 veces. El último mano a mano en este certamen fue el 12 de octubre, en Fase de Grupos del torneo UEFA - Champions League 2022-2023, y sellaron un empate en 0.

Glenn Nyberg fue designado para controlar el partido.

Horario Club Brugge y Atlético de Madrid, según país