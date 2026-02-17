Últimas Noticias
Champions League: Se enfrentan Olympiacos y Bayer Leverkusen por la llave 8

En la previa de Olympiacos vs Bayer Leverkusen, todo lo que tienes que saber de la cita que está prevista para mañana desde las 15:00 horas en el estadio Georgios Karaiskakis. El árbitro designado será João da Silva Pinheiro.

El partido entre Olympiacos y B. Leverkusen, por la llave 8 de la Champions, se llevará adelante mañana. Jugarán desde las 15:00 horas en el estadio Georgios Karaiskakis.

La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 20 de enero, en Fase de Liga del torneo UEFA - Champions League 2025-2026, y Olympiacos se quedó con la victoria por 2 a 0.

El encargado de impartir justicia en el partido será João da Silva Pinheiro.

Horario Olympiacos y Bayer Leverkusen, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 17:00 horas
  • Colombia y Perú: 15:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas
  • Venezuela: 16:00 horas
