Champions League: Se enfrentan Olympiacos y Bayer Leverkusen por la llave 8

En la previa de Olympiacos vs Bayer Leverkusen, todo lo que tienes que saber de la cita que está prevista para mañana desde las 15:00 horas en el estadio Georgios Karaiskakis. El árbitro designado será João da Silva Pinheiro.
La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 20 de enero, en Fase de Liga del torneo UEFA - Champions League 2025-2026, y Olympiacos se quedó con la victoria por 2 a 0.
Horario Olympiacos y Bayer Leverkusen, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 17:00 horas
- Colombia y Perú: 15:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas
- Venezuela: 16:00 horas
