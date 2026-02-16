Últimas Noticias
Champions League: Benfica se enfrentará ante Real Madrid por la llave 3

Real Madrid se mide ante Benfica en el estadio Do Sport Lisboa e Benfica mañana a las 15:00 horas.

Benfica y los Merengues se enfrentarán mañana por la llave 3 de de la Champions. El partido se jugará desde las 15:00 horas en el estadio Do Sport Lisboa e Benfica.

El último partido que jugaron en esta competencia fue el 28 de enero, en Fase de Liga del torneo UEFA - Champions League 2025-2026, y Benfica se impuso por 4 a 2.

Horario Benfica y Real Madrid, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 17:00 horas
  • Colombia y Perú: 15:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas
  • Venezuela: 16:00 horas
