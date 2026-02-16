Champions League: Borussia Dortmund se enfrenta ante la visita Atalanta por la llave 4

Borussia Dortmund y Atalanta se enfrentan en el estadio Signal Iduna Park. El duelo se jugará mañana desde las 15:00 horas.
Horario Borussia Dortmund y Atalanta, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 17:00 horas
- Colombia y Perú: 15:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas
- Venezuela: 16:00 horas
