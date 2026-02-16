Champions League: Borussia Dortmund se enfrenta ante la visita Atalanta por la llave 4

Últimas Noticias
Borussia Dortmund se enfrenta ante la visita Atalanta por la llave 4
Borussia Dortmund y Atalanta se enfrentan en el estadio Signal Iduna Park. El duelo se jugará mañana desde las 15:00 horas.

Desde las 15:00 horas, se miden mañana B. Dortmund y Atalanta por la llave 4 de la Champions, en el estadio Signal Iduna Park.

Horario Borussia Dortmund y Atalanta, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 17:00 horas
  • Colombia y Perú: 15:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas
  • Venezuela: 16:00 horas
