Champions League: Qarabag recibirá a Newcastle United por la llave 5

Nota IA

por Nota IA

·

Te contamos la previa del duelo Qarabag vs Newcastle United, que se enfrentarán en el estadio Tofiq Bahramov mañana a las 12:45 horas. Espen Eskas será el árbitro del partido.

Qarabag y Newcastle se enfrentarán mañana por la llave 5 de de la Champions. El duelo está programado para las 12:45 horas en el estadio Tofiq Bahramov.

El árbitro designado para el encuentro es Espen Eskas.

Horario Qarabag y Newcastle United, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 14:45 horas
  • Colombia y Perú: 12:45 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 11:45 horas
  • Venezuela: 13:45 horas
Qarabag Newcastle United Champions League

