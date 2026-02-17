Champions League: Qarabag recibirá a Newcastle United por la llave 5

Te contamos la previa del duelo Qarabag vs Newcastle United, que se enfrentarán en el estadio Tofiq Bahramov mañana a las 12:45 horas. Espen Eskas será el árbitro del partido.

