Champions League: Qarabag recibirá a Newcastle United por la llave 5

Te contamos la previa del duelo Qarabag vs Newcastle United, que se enfrentarán en el estadio Tofiq Bahramov mañana a las 12:45 horas. Espen Eskas será el árbitro del partido.
Qarabag y Newcastle se enfrentarán mañana por la llave 5 de de la Champions. El duelo está programado para las 12:45 horas en el estadio Tofiq Bahramov.
El árbitro designado para el encuentro es Espen Eskas.
Horario Qarabag y Newcastle United, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 14:45 horas
- Colombia y Perú: 12:45 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 11:45 horas
- Venezuela: 13:45 horas
NOTA: Las imágenes utilizadas son propiedad de sus respectivos autores. El Grupo RPP, sus directores y representantes no asumen responsabilidad alguna sobre su contenido.