Champions League: Por la llave 1, Mónaco recibirá a PSG

Por la llave 1, Mónaco recibirá a PSG
Por la llave 1, Mónaco recibirá a PSG
Toda la previa del duelo entre Mónaco y PSG. El partido se jugará en el estadio Stade Louis II mañana a las 15:00 horas.

Mónaco y PSG se enfrentan mañana por la llave 1 de la Champions. El encuentro será en el estadio Stade Louis II, a las 15:00 horas.

Horario Mónaco y PSG, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 17:00 horas
  • Colombia y Perú: 15:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas
  • Venezuela: 16:00 horas
Mónaco PSG Champions League

