Champions League: PSG y Mónaco se miden por la llave 1

Palpitamos la previa del choque entre PSG y Mónaco. Cuándo, dónde y a qué hora juegan, con el arbitraje de István Kovács.
PSG llega más confiado tras ganar por 3 a 2 en la ida y sueña con llegar a los Octavos de Final, mientras que Mónaco no querrá perder su oportunidad cuando mañana se enfrenten en el Parque de los Príncipes. El partido por la llave 1 de la Champions comenzará a las 15:00 horas.
La última vez que chocaron en esta competencia fue el 17 de febrero, en Play-offs del torneo UEFA - Champions League 2025-2026, y fue PSG quien ganó 2 a 3.
István Kovács es el elegido para dirigir el partido.
Horario PSG y Mónaco, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 17:00 horas
- Colombia y Perú: 15:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas
- Venezuela: 16:00 horas
