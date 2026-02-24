Champions League: PSG y Mónaco se miden por la llave 1

Palpitamos la previa del choque entre PSG y Mónaco. Cuándo, dónde y a qué hora juegan, con el arbitraje de István Kovács.

PSG llega más confiado tras ganar por 3 a 2 en la ida y sueña con llegar a los Octavos de Final, mientras que Mónaco no querrá perder su oportunidad cuando mañana se enfrenten en el Parque de los Príncipes. El partido por la llave 1 de la Champions comenzará a las 15:00 horas.

La última vez que chocaron en esta competencia fue el 17 de febrero, en Play-offs del torneo UEFA - Champions League 2025-2026, y fue PSG quien ganó 2 a 3.

István Kovács es el elegido para dirigir el partido.

Horario PSG y Mónaco, según país