Champions League: Por la llave 8 se enfrentarán Bayer Leverkusen y Olympiacos

B. Leverkusen se enfrentará mañana a Olympiacos. En el partido de ida ganó 2 a 0 y quedó a un paso de clasificar a los Octavos de Final de la Champions. Mientras que su rival buscará sumar los tres puntos que le permitan llegar a los penales y seguir soñando con el campeonato. El encuentro tendrá lugar en el estadio BayArena a las 15:00 horas.

En sus últimos 2 enfrentamientos en este campeonato, hubo victorias para cada lado: 1 para el anfitrión y 1 para el visitante. El último mano a mano en este certamen fue el 18 de febrero, en Play-offs del torneo UEFA - Champions League 2025-2026, y Bayer Leverkusen se llevó la victoria por 0 a 2.

Horario Bayer Leverkusen y Olympiacos, según país