Últimas Noticias
Podcasts ELECCIONES 2026
Calculadora liga 1 Concursos RPP
ELECCIONES 2026
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Champions League: Por la llave 8 se enfrentarán Bayer Leverkusen y Olympiacos

Por la llave 8 se enfrentarán Bayer Leverkusen y Olympiacos
Por la llave 8 se enfrentarán Bayer Leverkusen y Olympiacos
Nota IA

por Nota IA

·

Todos los detalles de la previa del partido entre Bayer Leverkusen y Olympiacos, que se jugará mañana desde las 15:00 horas en el estadio BayArena.

B. Leverkusen se enfrentará mañana a Olympiacos. En el partido de ida ganó 2 a 0 y quedó a un paso de clasificar a los Octavos de Final de la Champions. Mientras que su rival buscará sumar los tres puntos que le permitan llegar a los penales y seguir soñando con el campeonato. El encuentro tendrá lugar en el estadio BayArena a las 15:00 horas.

En sus últimos 2 enfrentamientos en este campeonato, hubo victorias para cada lado: 1 para el anfitrión y 1 para el visitante. El último mano a mano en este certamen fue el 18 de febrero, en Play-offs del torneo UEFA - Champions League 2025-2026, y Bayer Leverkusen se llevó la victoria por 0 a 2.

Horario Bayer Leverkusen y Olympiacos, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 17:00 horas
  • Colombia y Perú: 15:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas
  • Venezuela: 16:00 horas
Te recomendamos

Video recomendado

NOTA: Las imágenes utilizadas son propiedad de sus respectivos autores. El Grupo RPP, sus directores y representantes no asumen responsabilidad alguna sobre su contenido.
Tags
Bayer Leverkusen Olympiacos Champions League

RPP TV

En Vivo

Más sobre Ligas internacionales

Lo más leído

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA