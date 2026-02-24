El 'Pulpo' no falla en Deportivo Cali: espectacular atajada y lluvia de elogios para Pedro Gallese

Pedro Gallese volvió a responder en gran forma defendiendo la portería de Deportivo Cali. El peruano fue clave en el empate ante Bucaramanga tras protagonizar una gran atajada que evitó la caída de su equipo en el segundo tiempo. Su reacción desató una ola de elogios en los medios colombianos, que lo señalaron, por segunda semana consecutiva, como la gran figura del encuentro por el torneo colombiano.

Medio deportivos de Colombia calificaron a Pedro Gallese como el salvador de Deportivo Cali, especialmente en un segundo tiempo en el que el equipo local tuvo muchas llegadas al arco. El portal AS Colombia dijo: "El portero fue la clave para que el partido terminara sin goles, pese a los 19 remates del equipo de Leonel Álvarez".

"El segundo tiempo dejó más actuaciones del portero extranjero, que evitó, contra todo, la caída de su portería. Freddy Hinestroza, Emerson Batalla, Fabián Sambueza y Luciano Pons probaron al arquero con remates desde fuera del área, pero en todo ellos, el guardameta respondió para mantener el cero", añadió el medio en su crónica del partido.

Hablame del arquero Peruano Pedro Gallese

Gran figura del Deportivo Cali pic.twitter.com/Kd66s72RvO — DEPORTIVO CALI T.V.G (@tocata11) February 21, 2026

Durante la transmisión del partido los comentaristas aplaudieron a Pedro Gallese, sobre todo en una gran atajada en la que exclamaron: "Salva Gallese, san salvador Gallese", conformando el buen momento del arquero de la Selección Peruana.

"Como todos siempre venimos a buscar los tres puntos, se nos estaba complicando mucho a sumar de visita y más después de la expulsión (Fernando Álvarez a los 34'). Creo que mantuvimos el orden, mantuvimos el partido y nos robamos un punto aquí. Como locales salieron con todo, pero creo que el orden fue muy importante para nosotros", declaró Pedro Gallese tras el partido.

Para el peruano el sacrificio del equipo fue clave: "Todos corrimos, relevamos bastante las posiciones y terminamos robando un punto", finalizó. Ahora Deportivo Cali se prepara para enfrentar el domingo a Fortaleza. El equipo de Pedro Gallese ocupa el noveno lugar en la tabla de posiciones con 11 puntos. El líder es Internacional de Bogotá con 19 unidades cumplida la jornada ocho del torneo colombiano.

