Champions League: Atalanta se enfrentará ante Borussia Dortmund por la llave 4

Nota IA

por Nota IA

·

Borussia Dortmund se mide ante Atalanta en el Gewiss Stadium mañana a las 12:45 horas. El partido será supervisado por José Sánchez Martínez.

Mañana se miden B. Dortmund, que ganó 2 a 0 en la ida, y Atalanta, que buscará vencer a su rival y continuar en la próxima etapa de la Champions. El partido por la llave 4 se jugará desde las 12:45 horas, en el Gewiss Stadium.

El último partido que jugaron en esta competencia fue el 17 de febrero, en Play-offs del torneo UEFA - Champions League 2025-2026, y Borussia Dortmund se impuso por 2 a 0.

José Sánchez Martínez es el árbitro designado para controlar el partido.

Horario Atalanta y Borussia Dortmund, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 14:45 horas
  • Colombia y Perú: 12:45 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 11:45 horas
  • Venezuela: 13:45 horas
Atalanta Borussia Dortmund Champions League

