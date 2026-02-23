Champions League: Qarabag se enfrentará a Newcastle United por la llave 5

Newcastle United y Qarabag se miden en el estadio St. James Park mañana a las 15:00 horas.

Con un triunfo a cuestas (6 a 1 goleada en la ida), Newcastle buscará definir, mañana, la serie ante Qarabag. El partido por la llave 5 de la Champions comenzará a las 15:00 horas y será en el estadio St. James Park.

Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 18 de febrero, en Play-offs del torneo UEFA - Champions League 2025-2026, y Newcastle United sacó un triunfo, con un marcador 1 a 6.

Horario Newcastle United y Qarabag, según país