Champions League: Qarabag se enfrentará a Newcastle United por la llave 5

Newcastle United y Qarabag se miden en el estadio St. James Park mañana a las 15:00 horas.
Con un triunfo a cuestas (6 a 1 goleada en la ida), Newcastle buscará definir, mañana, la serie ante Qarabag. El partido por la llave 5 de la Champions comenzará a las 15:00 horas y será en el estadio St. James Park.
Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 18 de febrero, en Play-offs del torneo UEFA - Champions League 2025-2026, y Newcastle United sacó un triunfo, con un marcador 1 a 6.
Horario Newcastle United y Qarabag, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 17:00 horas
- Colombia y Perú: 15:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas
- Venezuela: 16:00 horas
