Champions League: Inter recibirá a FK Bodo/Glimt por la llave 7

Te contamos la previa del duelo Inter vs FK Bodo/Glimt, que se enfrentarán en el estadio San Siro mañana a las 15:00 horas.

FK Bodo/Glimt se medirá mañana ante Inter en la vuelta de la llave 7 de la Champions con gran parte del trabajo hecho. Ganó 3 a 1 en la ida y está a un paso de clasificar. Su rival intentará dar vuelta la serie y mantener chances de seguir en el torneo. El partido será en el estadio San Siro a las 15:00 horas.

La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 18 de febrero, en Play-offs del torneo UEFA - Champions League 2025-2026, y FK Bodo/Glimt resultó vencedor por 3 a 1.

Horario Inter y FK Bodo/Glimt, según país