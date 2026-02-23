Champions League: Inter recibirá a FK Bodo/Glimt por la llave 7

Te contamos la previa del duelo Inter vs FK Bodo/Glimt, que se enfrentarán en el estadio San Siro mañana a las 15:00 horas.
FK Bodo/Glimt se medirá mañana ante Inter en la vuelta de la llave 7 de la Champions con gran parte del trabajo hecho. Ganó 3 a 1 en la ida y está a un paso de clasificar. Su rival intentará dar vuelta la serie y mantener chances de seguir en el torneo. El partido será en el estadio San Siro a las 15:00 horas.
La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 18 de febrero, en Play-offs del torneo UEFA - Champions League 2025-2026, y FK Bodo/Glimt resultó vencedor por 3 a 1.
Horario Inter y FK Bodo/Glimt, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 17:00 horas
- Colombia y Perú: 15:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas
- Venezuela: 16:00 horas
