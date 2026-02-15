Últimas Noticias
LaLiga EA Sports: Barcelona busca derrotar a Girona para subirse al liderato

Barcelona se mide ante Girona en el estadio Municipal de Montilivi mañana a las 15:00 horas.

Mañana desde las 15:00 horas, Girona recibirá a Barcelona en el estadio Municipal de Montilivi, por la fecha 24 de la Liga.

Así llegan Girona y Barcelona

El equipo visitante espera tener una buena presentación como en la última jornada y volver a quedarse con los tres puntos. Por su parte, el anfitrión del duelo viene de igualar su partido anterior y buscará una victoria como local.

Últimos resultados de Girona en partidos de la Liga

Girona llega con resultado de empate, 1-1, ante Sevilla. Tiene un historial irregular con 1 derrota, 2 victorias y 1 empate en los últimos 4 partidos disputados, con 3 goles en contra. Marcó 5 tantos en el rival en esos encuentros.

Últimos resultados de Barcelona en partidos de la Liga

Barcelona llega triunfante luego de ver caer a Mallorca con un marcador 3-0. Con resultados variados, ha terminado las jornadas previas: ganó 3 y perdió 1. Pudo festejar 12 goles y sus rivales han podido vencer su arco 3 veces.

Los resultados de sus últimos 5 partidos jugados fueron 2 ganados para el local y 3 el visitante. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 18 de octubre, en el torneo España - LALIGA 2025 - 2026, y Barcelona se impuso por 2 a 1.

El local se ubica en el décimo cuarto puesto con 26 puntos (6 PG - 8 PE - 9 PP), mientras que el visitante tiene 58 unidades y se coloca en segundo lugar de la tabla (19 PG - 1 PE - 3 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Real Madrid6024193234
2Barcelona5823191340
3Atlético de Madrid4523136420
4Villarreal4523143618
14Girona2623689-15

Fechas y rivales de Girona en los próximos partidos de la Liga
  • Fecha 25: vs Alavés: 23 de febrero - 17:00 (hora Argentina)
  • Fecha 26: vs Celta: 1 de marzo - 17:00 (hora Argentina)
  • Fecha 27: vs Levante: 7 de marzo - 12:15 (hora Argentina)
  • Fecha 28: vs Athletic Bilbao: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 29: vs Osasuna: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Barcelona en los próximos partidos de la Liga
  • Fecha 25: vs Levante: 22 de febrero - 12:15 (hora Argentina)
  • Fecha 26: vs Villarreal: 28 de febrero - 12:15 (hora Argentina)
  • Fecha 27: vs Athletic Bilbao: 8 de marzo - 12:15 (hora Argentina)
  • Fecha 28: vs Sevilla: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 29: vs Rayo Vallecano: Fecha y horario a confirmar
Horario Girona y Barcelona, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 17:00 horas
  • Colombia y Perú: 15:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas
  • Venezuela: 16:00 horas
