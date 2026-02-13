LaLiga EA Sports: Sevilla y Alavés se miden por la fecha 24

Palpitamos la previa del choque entre Sevilla y Alavés. Cuándo, dónde y a qué hora juegan.

Sevilla ejercerá mañana la localía ante Alavés, desde las 12:30 horas y en el marco de la fecha 24 de la Liga.

Así llegan Sevilla y Alavés

Los equipos deberán poner lo mejor para obtener los tres puntos que no lograron sumar en la fecha pasada. El último resultado del conjunto local fue un empate a 1, mientras que la visita perdió su último partido del torneo.

Últimos resultados de Sevilla en partidos de la Liga

Sevilla viene de un resultado igualado, 1-1, ante Girona. Posee un historial reciente de 1 victoria, 1 empate y 2 derrotas en los últimos 4 partidos disputados, sumando 6 goles a favor y habiendo recibido 9.

Últimos resultados de Alavés en partidos de la Liga

Alavés viene de caer derrotado 0 a 2 ante Getafe. Deberá redimirse luego de haber perdido algunos puntos como resultado de 2 juegos perdidos y solo 2 triunfos. Marcó 5 goles en esos partidos y su valla ha sido vencida en 8 ocasiones.

En las últimas cinco jornadas que jugaron entre sí, el local suma 1 triunfo y el visitante tiene 3 victorias. Terminaron igualados 1 partido. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 20 de septiembre, en el torneo España - LALIGA 2025 - 2026, y fue Sevilla quien ganó 1 a 2.

El local está en el décimo tercer puesto y alcanzó 25 puntos (7 PG - 4 PE - 12 PP), mientras que el visitante ha logrado 25 unidades y está en el décimo cuarto lugar en el campeonato (7 PG - 4 PE - 12 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Barcelona 58 23 19 1 3 40 2 Real Madrid 57 23 18 3 2 31 3 Atlético de Madrid 45 23 13 6 4 20 13 Sevilla 25 23 7 4 12 -8 14 Alavés 25 23 7 4 12 -9

Fechas y rivales de Sevilla en los próximos partidos de la Liga

Fecha 25: vs Getafe: 22 de febrero - 10:00 (hora Argentina)

Fecha 26: vs Betis: 1 de marzo - 14:30 (hora Argentina)

Fecha 27: vs Rayo Vallecano: 8 de marzo - 14:30 (hora Argentina)

Fecha 28: vs Barcelona: Fecha y horario a confirmar

Fecha 29: vs Valencia: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Alavés en los próximos partidos de la Liga

Fecha 25: vs Girona: 23 de febrero - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 26: vs Levante: 27 de febrero - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 27: vs Valencia: 8 de marzo - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 28: vs Villarreal: Fecha y horario a confirmar

Fecha 29: vs Celta: Fecha y horario a confirmar

Horario Sevilla y Alavés, según país