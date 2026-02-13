Liga MX: León se enfrentará a CF Monterrey por la fecha 6

CF Monterrey y León se miden en el estadio BBVA Bancomer mañana a las 20:00 horas y Fernando Hernández Gómez es el elegido para dirigir el partido.

CF Monterrey y León se enfrentan mañana en el duelo correspondiente a la fecha 6 del Clausura, a partir de las 20:00 horas en el estadio BBVA Bancomer.

Así llegan CF Monterrey y León

Ambos equipos buscarán la victoria para escalar en la tabla de posiciones, después de haber sido derrotados en el partido que cada uno disputó la fecha anterior.

Últimos resultados de CF Monterrey en partidos del Clausura

CF Monterrey no pudo ante Club América en el Ciudad de los Deportes. Sus resultados han sido variados: Ha ganado 2 juegos, 1 fue empate y ha perdido 1. En esos últimos partidos, le convirtieron 5 goles y logró anotar 9 a sus rivales.

Últimos resultados de León en partidos del Clausura

León llega a este partido con una derrota por 0 a 2 ante Querétaro. Recientemente, el equipo visitante tiene resultados bastante diversos: 1 victoria, 2 derrotas y 1 empate, en los que convirtió 5 goles y le han encajado 8.

En el historial de resultados se mostraron 4 victorias obtenidas por el local y 1 por la visita. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 11 de agosto, en el torneo México - Liga MX - Apertura 2025, y CF Monterrey sacó un triunfo, con un marcador 1 a 3.

El anfitrión está en el noveno puesto con 7 puntos (2 PG - 1 PE - 2 PP), mientras que la visita acumula 4 unidades y se ubica en décimo sexto lugar en el campeonato (1 PG - 1 PE - 3 PP).

El encuentro será supervisado por Fernando Hernández Gómez, el juez encargado.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Chivas 15 5 5 0 0 6 2 Tigres 10 5 3 1 1 5 3 Cruz Azul 10 5 3 1 1 3 9 CF Monterrey 7 5 2 1 2 4 16 León 4 5 1 1 3 -3

Fechas y rivales de CF Monterrey en los próximos partidos del Clausura

Fecha 7: vs Pumas UNAM: 22 de febrero - 20:00 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Cruz Azul: 28 de febrero - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 9: vs Querétaro: 4 de marzo - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 10: vs Tigres: 8 de marzo - 00:00 (hora Argentina)

Fecha 11: vs FC Juárez: 14 de marzo - 00:00 (hora Argentina)

Fechas y rivales de León en los próximos partidos del Clausura

Fecha 7: vs Santos Laguna: 21 de febrero - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Necaxa: 28 de febrero - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 10: vs Mazatlán: 6 de marzo - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 11: vs Tijuana: 14 de marzo - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 9: vs Chivas: 18 de marzo - 23:00 (hora Argentina)

Horario CF Monterrey y León, según país