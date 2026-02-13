Liga MX: Chivas recibe a Club América por el Clásico de Clásicos

Te contamos la previa del duelo Chivas vs Club América, que se enfrentarán en el estadio Akron mañana a las 22:07 horas. César Ramos Palazuelos será el árbitro del partido.

Chivas y Club América se medirán mañana a las 22:07 horas. El encuentro corresponde a la fecha 6 del Clausura y se disputará en el estadio Akron.

Así llegan Chivas y Club América

Los equipos llegan con la moral en alto para disputar una nueva jornada del torneo: ganaron su último partido y buscarán continuar por la senda de la victoria.

Últimos resultados de Chivas en partidos del Clausura

Chivas derrotó por 2 a 1 a Mazatlán en su encuentro anterior y buscará otro resultado favorable en su casa. Llega entonado a esta fecha luego de 4 triunfos y tratará de mantener su racha. En esos cotejos, lleva convertidos 10 goles y le han marcado 4.

Últimos resultados de Club América en partidos del Clausura

Club América llega con envión anímico tras vencer por 1 a 0 a CF Monterrey. En las últimas fechas obtuvo 1 victoria, 1 derrota y 2 empates. Pudo marcar 3 goles y ha recibido 2.

Ambos equipos muestran resultados diferentes en casa y en campo rival. Chivas ha mantenido una racha impresionante en el estadio Akron, ya que hasta el momento no ha sufrido ninguna derrota como local en el torneo. Club América no logró ganar como visitante hasta el momento y sólo ha cosechado empates en la presente temporada.

Las últimas 5 veces que se enfrentaron en el torneo tuvieron todos los resultados posibles. El conjunto local acumuló 1 victoria, mientras que la visita sumó 2. En 2 partidos terminaron igualados en el marcador. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 14 de septiembre, en el torneo México - Liga MX - Apertura 2025, y Chivas resultó vencedor por 1 a 2.

El local está puntero con 15 puntos (5 PG), mientras que el visitante llegó a 8 unidades y se coloca en el octavo lugar en el torneo (2 PG - 2 PE - 1 PP).

El árbitro designado para el encuentro es César Ramos Palazuelos.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Chivas 15 5 5 0 0 6 2 Tigres 10 5 3 1 1 5 3 Cruz Azul 10 5 3 1 1 3 4 Atlas 10 5 3 1 1 1 8 Club América 8 5 2 2 1 1

Fechas y rivales de Chivas en los próximos partidos del Clausura

Fecha 7: vs Cruz Azul: 22 de febrero - 00:00 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Toluca FC: 28 de febrero - 20:00 (hora Argentina)

Fecha 10: vs Atlas: 7 de marzo - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 11: vs Santos Laguna: 14 de marzo - 20:00 (hora Argentina)

Fecha 9: vs León: 18 de marzo - 23:00 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Club América en los próximos partidos del Clausura

Fecha 7: vs Puebla: 21 de febrero - 00:06 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Tigres: 1 de marzo - 00:00 (hora Argentina)

Fecha 9: vs FC Juárez: 5 de marzo - 00:00 (hora Argentina)

Fecha 10: vs Querétaro: 9 de marzo - 20:00 (hora Argentina)

Fecha 11: vs Mazatlán: 15 de marzo - 22:00 (hora Argentina)

