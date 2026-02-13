LaLiga EA Sports: Espanyol luchará por vencer su racha negativa frente a Celta

Espanyol y Celta se enfrentan en el el Cornellá-El Prat. El duelo se jugará el sábado 14 de febrero desde las 08:00 horas.

El juego entre Espanyol y Celta se disputará el próximo sábado 14 de febrero por la fecha 24 de la Liga, a partir de las 08:00 horas en el el Cornellá-El Prat.

Así llegan Espanyol y Celta

Los dos equipos llegan al partido tras haber caído derrotados en la última jornada de la temporada actual, por lo que los puntos en juego tienen aún más valor para ambos.

Últimos resultados de Espanyol en partidos de la Liga

Espanyol busca levantarse de su derrota ante Villarreal en el Estadio de la Cerámica. En los duelos recientes, ha perdido 3 y empatado 1, con 5 goles marcados y con 12 en su arco.

Últimos resultados de Celta en partidos de la Liga

Celta cayó 1 a 2 ante Osasuna. En los últimos encuentros, obtuvo 2 victorias, igualó 1 vez y perdió en 1 oportunidad. Con 6 goles a favor, ha recibido 5 en contra.

Los resultados de las últimas cinco jornadas suman 3 victorias para el anfitrión, mientras que la visita tiene 1 y ambos terminaron igualados 1 vez. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 30 de noviembre, en el torneo España - LALIGA 2025 - 2026, y Espanyol lo ganó por 0 a 1.

El local está en el sexto puesto y alcanzó 34 puntos (10 PG - 4 PE - 9 PP), mientras que el visitante ha logrado 33 unidades y está en el séptimo lugar en el campeonato (8 PG - 9 PE - 6 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Barcelona 58 23 19 1 3 40 2 Real Madrid 57 23 18 3 2 31 3 Atlético de Madrid 45 23 13 6 4 20 6 Espanyol 34 23 10 4 9 -4 7 Celta 33 23 8 9 6 5

Fechas y rivales de Espanyol en los próximos partidos de la Liga

Fecha 25: vs Atlético de Madrid: 21 de febrero - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 26: vs Elche: 1 de marzo - 10:00 (hora Argentina)

Fecha 27: vs Real Oviedo: Fecha y horario a confirmar

Fecha 28: vs Mallorca: Fecha y horario a confirmar

Fecha 29: vs Getafe: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Celta en los próximos partidos de la Liga

Fecha 25: vs Mallorca: 22 de febrero - 14:30 (hora Argentina)

Fecha 26: vs Girona: 1 de marzo - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 27: vs Real Madrid: Fecha y horario a confirmar

Fecha 28: vs Betis: Fecha y horario a confirmar

Fecha 29: vs Alavés: Fecha y horario a confirmar

Horario Espanyol y Celta, según país