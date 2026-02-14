LaLiga EA Sports: Real Oviedo se concentra para salir del último lugar ante Athletic Bilbao

Todo lo que tienes que saber en la previa de Real Oviedo vs Athletic Bilbao. El duelo, a disputarse en el estadio Carlos Tartiere el domingo 15 de febrero, comenzará a las 08:00 horas.

Real Oviedo recibe el próximo domingo 15 de febrero a Athletic Bilbao por la fecha 24 de la Liga, a partir de las 08:00 horas en el estadio Carlos Tartiere.

Así llegan Real Oviedo y Athletic Bilbao

Los dos contendientes tuvieron una suerte dispar durante los encuentros anteriores.

Últimos resultados de Real Oviedo en partidos de la Liga

Real Oviedo tiene pendiente su enfrentamiento con Rayo Vallecano que fue pospuesto hasta nuevo aviso.

Últimos resultados de Athletic Bilbao en partidos de la Liga

Athletic Bilbao llega con los ánimos arriba luego de vencer 4-2 a Levante. Ha empatado 2 de sus últimos partidos y perdido 2. En esos cotejos, contó un total de 9 goles y le han anotado 9 en su arco.

El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 9 de noviembre, en el torneo España - LALIGA 2025 - 2026, y Athletic Bilbao fue el ganador por 1 a 0.

El local está en el vigésimo puesto con 16 puntos (3 PG - 7 PE - 12 PP), mientras que el visitante llegó a 28 unidades y se coloca en el décimo lugar en el torneo (8 PG - 4 PE - 11 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Barcelona 58 23 19 1 3 40 2 Real Madrid 57 23 18 3 2 31 3 Atlético de Madrid 45 23 13 6 4 20 10 Athletic Bilbao 28 23 8 4 11 -8 20 Real Oviedo 16 22 3 7 12 -22

Fechas y rivales de Real Oviedo en los próximos partidos de la Liga

Fecha 24: vs Athletic Bilbao: 15 de febrero - 10:00 (hora Argentina)

Fecha 25: vs Real Sociedad: 21 de febrero - 10:00 (hora Argentina)

Fecha 26: vs Atlético de Madrid: 28 de febrero - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 27: vs Espanyol: 9 de marzo - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 28: vs Valencia: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Athletic Bilbao en los próximos partidos de la Liga

Fecha 25: vs Elche: 20 de febrero - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 26: vs Rayo Vallecano: 28 de febrero - 10:00 (hora Argentina)

Fecha 27: vs Barcelona: 8 de marzo - 12:15 (hora Argentina)

Fecha 28: vs Girona: Fecha y horario a confirmar

Fecha 29: vs Betis: Fecha y horario a confirmar

Horario Real Oviedo y Athletic Bilbao, según país