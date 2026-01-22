LaLiga EA Sports: Levante y Elche se encuentran en la fecha 21

Todo lo que tienes que saber en la previa de Levante vs Elche. El duelo, a disputarse en el estadio Ciutat de València mañana, comenzará a las 15:00 horas.

Levante y Elche se enfrentan mañana, a partir de las 15:00 horas, en el estadio Ciutat de València. El partido corresponde a la fecha 21 de la Liga.

Así llegan Levante y Elche

Ambos equipos llegan al encuentro de esta jornada con ansias de recuperar la senda de la victoria. El conjunto local viene de perder, mientras que la visita obtuvo un empate la fecha pasada.

Últimos resultados de Levante en partidos de la Liga

Levante cayó 0 a 2 ante Real Madrid en el Santiago Bernabéu. Ha ganado 1 de sus últimos cinco partidos, empatado 2 y perdido 1. Durante esos cotejos, convirtió 5 goles a sus oponentes y le han marcado 6 en su portería .

Últimos resultados de Elche en partidos de la Liga

En la fecha anterior, Elche logró empatar 2-2 ante Sevilla. En la temporada reciente, se mantiene con resultados diversos: 2 derrotas, 1 victoria y 1 empate. Pudo convertir 9 goles y sus rivales lograron anotar 9 en su arco.

En el historial de las últimas jornadas, los equipos mostraron 1 triunfo para el local, 2 para el visitante y un total de 2 duelos empatados. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 29 de agosto, en el torneo España - LALIGA 2025 - 2026, y Elche fue el ganador por 2 a 0.

El local está en el décimo noveno puesto con 14 puntos (3 PG - 5 PE - 11 PP), mientras que el visitante llegó a 24 unidades y se coloca en el octavo lugar en el torneo (5 PG - 9 PE - 6 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Barcelona 49 20 16 1 3 32 2 Real Madrid 48 20 15 3 2 26 3 Villarreal 41 19 13 2 4 18 8 Elche 24 20 5 9 6 1 19 Levante 14 19 3 5 11 -11

Fechas y rivales de Levante en los próximos partidos de la Liga

Fecha 22: vs Atlético de Madrid: 31 de enero - 14:30 (hora Argentina)

Fecha 23: vs Athletic Bilbao: 8 de febrero - 12:15 (hora Argentina)

Fecha 24: vs Valencia: Fecha y horario a confirmar

Fecha 16: vs Villarreal: 18 de febrero - 16:00 (hora Argentina)

Fecha 25: vs Barcelona: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Elche en los próximos partidos de la Liga

Fecha 22: vs Barcelona: 31 de enero - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 23: vs Real Sociedad: 7 de febrero - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 24: vs Osasuna: Fecha y horario a confirmar

Fecha 25: vs Athletic Bilbao: Fecha y horario a confirmar

Fecha 26: vs Espanyol: Fecha y horario a confirmar

Horario Levante y Elche, según país