Cobradora de combi fue baleada en el Callao: banda de extorsionadores envió amenaza tras el ataque armado

La víctima fue trasladada de emergencia al Hospital de Ventanilla. |
Fuente: RPP / Alex Juárez
“Ahí tienen su primer herido, la próxima va a ser un muerto”
El hombre se mostró muy consternado, ya que -dijo-, minutos después de la balacera, una banda criminal identificada como ‘Los Chukys’ envió una amenaza contra los transportistas, haciendo referencia al ataque armado contra su esposa.
“Ahorita yo estoy preocupado, indignado, porque después de ese suceso han publicado ‘Los Chukys’ (un mensaje). Han dicho ‘Ahí tienen su primer herido, comuníquese con nosotros, que la próxima vez va a ser un muerto’. A los 15 minutos han publicado eso”, refirió el conductor.
El chofer reconoció que los transportistas de la empresa Acorsa, que cubre la ruta Pachacútec-Callao, ya fueron amenazados por una banda “hace como cuatro o cinco días”.
“Nos habían dicho que nos comuniquemos, que nos pongamos en línea con ellos, como se puede decir; por el pago de cupos”, manifestó.
Al cierre de este informe, la mujer permanecía internada con pronóstico estable en el Hospital de Ventanilla. Los disparos del delincuente fueron dirigidos a las piernas de la cobradora, por lo que no se comprometieron órganos vitales.