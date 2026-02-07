Cobradora de combi fue baleada en el Callao: banda de extorsionadores envió amenaza tras el ataque armado

El ataque ocurrió en la avenida Néstor Gambetta, en el paradero Cabaña. | Fuente: RPP / Alex Juárez

En pleno estado de emergencia, continúan los ataques contra transportistas. Esta vez, la cobradora de una combi de la empresa Acorsa fue baleada por un delincuente que se hizo pasar como pasajero en la avenida Néstor Gambetta, en el Callao.

En diálogo con RPP, el esposo de la mujer -que estaba al volante de la combi- contó que el sicario abordó la unidad el óvalo Cantolao y, minutos después, pidió bajar en el paradero Cabaña, en la citada avenida.

Al momento de descender, el sujeto sacó su arma y disparó contra la cobradora; tras lo cual huyó raudamente. La mujer fue auxiliada por su esposo y llevada en la misma combi hasta el Hospital de Ventanilla.

“Mi esposa está estable, gracias a Dios. No sabría qué podría decirle, ¿pedirle a la Policía protección? Hace dos días hemos hecho una caravana y no hay solución a nada, a nada de nada”, manifestó.

