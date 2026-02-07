Últimas Noticias
Cobradora de combi fue baleada en el Callao: banda de extorsionadores envió amenaza tras el ataque armado

Fernando Chuquillanqui

por Fernando Chuquillanqui

·

“Ahí tienen su primer herido, la próxima va a ser un muerto”, fue el mensaje enviado a los transportistas, tras el ataque armado.

Callao
00:00 · 02:40
El ataque ocurrió en la avenida Néstor Gambetta, en el paradero Cabaña.
El ataque ocurrió en la avenida Néstor Gambetta, en el paradero Cabaña. | Fuente: RPP / Alex Juárez

En pleno estado de emergencia, continúan los ataques contra transportistas. Esta vez, la cobradora de una combi de la empresa Acorsa fue baleada por un delincuente que se hizo pasar como pasajero en la avenida Néstor Gambetta, en el Callao.

En diálogo con RPP, el esposo de la mujer -que estaba al volante de la combi- contó que el sicario abordó la unidad el óvalo Cantolao y, minutos después, pidió bajar en el paradero Cabaña, en la citada avenida.

Al momento de descender, el sujeto sacó su arma y disparó contra la cobradora; tras lo cual huyó raudamente. La mujer fue auxiliada por su esposo y llevada en la misma combi hasta el Hospital de Ventanilla.

“Mi esposa está estable, gracias a Dios. No sabría qué podría decirle, ¿pedirle a la Policía protección? Hace dos días hemos hecho una caravana y no hay solución a nada, a nada de nada”, manifestó.

La víctima fue trasladada de emergencia al Hospital de Ventanilla.
La víctima fue trasladada de emergencia al Hospital de Ventanilla. | Fuente: RPP / Alex Juárez

“Ahí tienen su primer herido, la próxima va a ser un muerto”

El hombre se mostró muy consternado, ya que -dijo-, minutos después de la balacera, una banda criminal identificada como ‘Los Chukys’ envió una amenaza contra los transportistas, haciendo referencia al ataque armado contra su esposa.

“Ahorita yo estoy preocupado, indignado, porque después de ese suceso han publicado ‘Los Chukys’ (un mensaje). Han dicho ‘Ahí tienen su primer herido, comuníquese con nosotros, que la próxima vez va a ser un muerto’. A los 15 minutos han publicado eso”, refirió el conductor.

El chofer reconoció que los transportistas de la empresa Acorsa, que cubre la ruta Pachacútec-Callao, ya fueron amenazados por una banda “hace como cuatro o cinco días”. 

“Nos habían dicho que nos comuniquemos, que nos pongamos en línea con ellos, como se puede decir; por el pago de cupos”, manifestó.

Al cierre de este informe, la mujer permanecía internada con pronóstico estable en el Hospital de Ventanilla. Los disparos del delincuente fueron dirigidos a las piernas de la cobradora, por lo que no se comprometieron órganos vitales.

