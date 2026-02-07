Últimas Noticias
LaLiga EA Sports: Betis visita a Atlético de Madrid por la fecha 23

La previa del choque de Atlético de Madrid ante Betis, a disputarse en el estadio el Metropolitano mañana desde las 12:30 horas.

A partir de las 12:30 horas, Atlético de Madrid y Betis protagonizarán mañana su choque por la fecha 23 de la Liga, en el estadio el Metropolitano.

Así llegan Atlético de Madrid y Betis

El equipo visitante espera tener una buena presentación como en la última jornada y volver a quedarse con los tres puntos. Por su parte, el anfitrión del duelo viene de igualar su partido anterior y buscará una victoria como local.

Últimos resultados de Atlético de Madrid en partidos de la Liga

Atlético de Madrid sacó un empate por 0 en su visita a Levante. En las 4 jornadas más recientes de este campeonato, tiene 3 triunfos y 1 empate. Ha recibido 1 gol en su arco y ha marcado 8 tantos en el rival.

Últimos resultados de Betis en partidos de la Liga

Betis viene de derrotar a Valencia con un marcador 2 a 1. En los últimos 4 partidos, se quedó con el triunfo en 1 oportunidad, resultó perdedor en 2 ocasiones e igualó en 1 encuentro. Anotó 7 goles y le han convertido 9 en su arco.

La última quinteta de encuentros entre ambos está en 3 triunfos el local, 1 empate y 1 victoria la visita. Jugaron por última vez en esta competencia el 27 de octubre, en el torneo España - LALIGA 2025 - 2026, y el marcador favoreció a Atlético de Madrid con un marcador de 0-2.

El local se ubica en el tercer puesto con 45 puntos (13 PG - 6 PE - 3 PP), mientras que el visitante tiene 35 unidades y se coloca en quinto lugar de la tabla (9 PG - 8 PE - 5 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Barcelona5522181337
2Real Madrid5422173229
3Atlético de Madrid4522136321
4Villarreal4221133516
5Betis35229858

Fechas y rivales de Atlético de Madrid en los próximos partidos de la Liga
  • Fecha 24: vs Rayo Vallecano: 14 de febrero - 12:15 (hora Argentina)
  • Fecha 25: vs Espanyol: 21 de febrero - 17:00 (hora Argentina)
  • Fecha 26: vs Real Oviedo: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 27: vs Real Sociedad: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 28: vs Getafe: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Betis en los próximos partidos de la Liga
  • Fecha 24: vs Mallorca: 15 de febrero - 17:00 (hora Argentina)
  • Fecha 25: vs Rayo Vallecano: 21 de febrero - 12:15 (hora Argentina)
  • Fecha 26: vs Sevilla: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 27: vs Getafe: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 28: vs Celta: Fecha y horario a confirmar
Horario Atlético de Madrid y Betis, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 14:30 horas
  • Colombia y Perú: 12:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 11:30 horas
  • Venezuela: 13:30 horas
