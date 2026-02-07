Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Serie A: Inter juega ante Sassuolo para mantenerse en la punta

Inter juega ante Sassuolo para mantenerse en la punta
Inter juega ante Sassuolo para mantenerse en la punta
Nota IA

por Nota IA

·

En la previa de Sassuolo vs Inter, todo lo que tienes que saber de la cita que está prevista para mañana desde las 12:00 horas en el estadio Mapei Stdm. Cittá del Tricolore. El árbitro designado será Daniele Chiffi.

Por la fecha 24 de la Serie A, Sassuolo e Inter se enfrentan mañana desde las 12:00 horas en el estadio Mapei Stdm. Cittá del Tricolore.

Así llegan Sassuolo y Inter

Los equipos llegan a esta jornada con mentalidad ganadora y es de esperar un atractivo partido. Los dos vencieron a sus rivales en su último partido e intentarán un nuevo triunfo.

Últimos resultados de Sassuolo en partidos de la Serie A

Sassuolo ganó su último duelo ante Pisa por 3 a 1. Se enfrenta a una nueva oportunidad de vencer y no dejar en el camino puntos para remontar en la tabla de posiciones. En las últimas jornadas, tuvo una cifra de 7 goles en contra y 4 a favor.

Últimos resultados de Inter en partidos de la Serie A

Inter viene de vencer a Cremonese en casa por 2 a 0. Le precede una serie irregular de resultados en los anteriores encuentros jugados: 3 victorias y 1 empate. Además, marcó un total de 12 goles y 4 le han convertido.

En los partidos más recientes disputados en esta temporada, nunca firmaron tablas: 2 veces ganó el local y 3 la visita. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 21 de septiembre, en el torneo Italia - Serie A 2025-2026, y Inter se quedó con la victoria por 2 a 1.

El anfitrión está en el décimo primer puesto con 29 puntos (8 PG - 5 PE - 10 PP), mientras que la visita acumula 55 unidades y busca un triunfo para continuar como líder de la tabla (18 PG - 1 PE - 4 PP).

Inter protagonizará en la siguiente fecha el ansiado duelo con Juventus, el "Derby d'Italia". Este importante partido, cargado de historia, será el 14 de febrero, a partir de las 16:45 (hora Argentina), en el estadio San Siro.

El encargado de impartir justicia en el partido será Daniele Chiffi.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Inter5523181433
2Milan5023148121
3Napoli4623144512
4Juventus4523136421
11Sassuolo29238510-2

Fechas y rivales de Sassuolo en los próximos partidos de la Serie A
  • Fecha 25: vs Udinese: 15 de febrero - 08:30 (hora Argentina)
  • Fecha 26: vs Hellas Verona: 20 de febrero - 16:45 (hora Argentina)
  • Fecha 27: vs Atalanta: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 28: vs Lazio: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 29: vs Bologna: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Inter en los próximos partidos de la Serie A
  • Fecha 25: vs Juventus: 14 de febrero - 16:45 (hora Argentina)
  • Fecha 26: vs Lecce: 21 de febrero - 14:00 (hora Argentina)
  • Fecha 27: vs Genoa: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 28: vs Milan: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 29: vs Atalanta: Fecha y horario a confirmar
Horario Sassuolo e Inter, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 14:00 horas
  • Colombia y Perú: 12:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 11:00 horas
  • Venezuela: 13:00 horas
Te recomendamos

Video recomendado

NOTA: Las imágenes utilizadas son propiedad de sus respectivos autores. El Grupo RPP, sus directores y representantes no asumen responsabilidad alguna sobre su contenido.
Tags
Sassuolo Inter Serie A

RPP TV

En Vivo

Más sobre Ligas internacionales

Lo más leído

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA