Partidos de hoy, viernes 23 de enero del 2026: horarios y canales TV para ver EN VIVO LaLiga y Liga Argentina

Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Independiente vs. Estudiantes La Plata por la Liga Profesional de Fútbol. Conoce aquí toda la información de las competiciones del fútbol mundial y revisa los resultados en directo.
Programación de los partidos de hoy, viernes 23 de enero del 2026: horarios y guía de canales
Partidos de hoy, LaLiga – España
3:00 p.m. Levante vs. Elche – DGO, DSports
Partidos de hoy, Serie A – Italia
2:45 p.m. Inter de Milán vs. Pisa Sporting – Disney+ Premium, ESPN 2
Partidos de hoy, Bundesliga – Alemania
2:30 p.m. St. Pauli vs. Hamburgo – Disney+ Premium
Partidos de hoy, Ligue 1 – Francia
2:00 p.m. Auxerre vs. PSG – Disney+ Premium, ESPN 5
Partidos de hoy, Bundesliga 2 – Alemania
12:30 p.m. Arminia Bielefeld vs. Holstein Kiel – Disney+ Premium
12:30 p.m. Darmstadt 98 vs. Nuremberg – Disney+ Premium
Partidos de hoy, Championship – Inglaterra
3:00 p.m. Derby County vs. West Bromwich – Disney+ Premium, ESPN 7
Partidos de hoy, Liga BetPlay – Colombia
6:20 p.m. Inter Bogotá vs. Cúcuta – RCN Nuestra Tele
8:30 p.m. Deportes Tolima vs. Alianza – RCN Nuestra Tele
Partidos de hoy, Liga Profesional – Argentina
5:00 p.m. San Lorenzo vs. Lanús – Fanatiz
6:00 p.m. Independiente vs. Estudiantes La Plata – Fanatiz, TyC Sports
8:15 p.m. Independiente Rivadavia vs. Atlético Tucumán – Fanatiz, TyC Sports
8:15 p.m. Talleres vs. Newell’s Old Boys – Fanatiz, Disney+ Premium
Partidos de hoy, Serie Río de La Plata
6:00 p.m. Paysandú vs. CA Colón – Disney+ Premium, ESPN
8:15 p.m. Montevideo City vs. D. Concepción – Disney+ Premium, ESPN
Partidos de hoy, Superliga – Turquía
12:00 p.m. Trabzonspor vs. Kasimpasa – Disney+ Premium