Partidos de hoy, viernes 23 de enero del 2026: horarios y canales TV para ver EN VIVO LaLiga y Liga Argentina

Diego Figueroa Loayza

por Diego Figueroa Loayza

·

Fútbol EN VIVO | Horarios y canales de TV para ver EN DIRECTO los partidos de hoy, viernes 23 de enero del 2026.

Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Independiente vs. Estudiantes La Plata por la Liga Profesional de Fútbol. Conoce aquí toda la información de las competiciones del fútbol mundial y revisa los resultados en directo.


Programación de los partidos de hoy, viernes 23 de enero del 2026: horarios y guía de canales

Partidos de hoy, LaLiga – España

3:00 p.m. Levante vs. Elche – DGO, DSports

Partidos de hoy, Serie A – Italia

2:45 p.m. Inter de Milán vs. Pisa Sporting – Disney+ Premium, ESPN 2

Partidos de hoy, Bundesliga – Alemania

2:30 p.m. St. Pauli vs. Hamburgo – Disney+ Premium


Partidos de hoy, Ligue 1 – Francia

2:00 p.m. Auxerre vs. PSG – Disney+ Premium, ESPN 5

Partidos de hoy, Bundesliga 2 – Alemania

12:30 p.m. Arminia Bielefeld vs. Holstein Kiel – Disney+ Premium

12:30 p.m. Darmstadt 98 vs. Nuremberg – Disney+ Premium


Partidos de hoy, Championship – Inglaterra

3:00 p.m. Derby County vs. West Bromwich – Disney+ Premium, ESPN 7


Partidos de hoy, Liga BetPlay – Colombia

6:20 p.m. Inter Bogotá vs. Cúcuta – RCN Nuestra Tele

8:30 p.m. Deportes Tolima vs. Alianza – RCN Nuestra Tele


Partidos de hoy, Liga Profesional – Argentina

5:00 p.m. San Lorenzo vs. Lanús – Fanatiz

6:00 p.m. Independiente vs. Estudiantes La Plata – Fanatiz, TyC Sports

8:15 p.m. Independiente Rivadavia vs. Atlético Tucumán – Fanatiz, TyC Sports

8:15 p.m. Talleres vs. Newell’s Old Boys – Fanatiz, Disney+ Premium

Partidos de hoy, Serie Río de La Plata

6:00 p.m. Paysandú vs. CA Colón – Disney+ Premium, ESPN

8:15 p.m. Montevideo City vs. D. Concepción – Disney+ Premium, ESPN


Partidos de hoy, Superliga – Turquía

12:00 p.m. Trabzonspor vs. Kasimpasa – Disney+ Premium


