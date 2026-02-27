Últimas Noticias
LaLiga EA Sports: Mallorca quiere volver a ganar ante Real Sociedad

En la previa de Mallorca vs Real Sociedad, todo lo que tienes que saber de la cita que está prevista para este sábado 28 de febrero desde las 12:30 horas en el estadio Mallorca Son Moix.

El próximo sábado 28 de febrero, a partir de las 12:30 horas, Real Sociedad visita a Mallorca en el estadio Mallorca Son Moix, por el duelo correspondiente a la fecha 26 de la Liga.

Así llegan Mallorca y Real Sociedad

Se enfrentan dos equipos que necesitan sumar de a 3. El equipo local llega con la moral baja después de perder su último partido en este torneo. Por su parte, el conjunto visitante empató a 3 en su feudo durante la jornada pasada.

Últimos resultados de Mallorca en partidos de la Liga

Mallorca fue derrotado en el Abanca-Balaídos frente a Celta por 0 a 2 en el marcador. En los últimos partidos de la presente temporada, ha ganado 1 y perdido 3. Le convirtieron 11 goles y tiene 5 a favor.

Últimos resultados de Real Sociedad en partidos de la Liga

El anterior partido jugado por Real Sociedad acabó en empate por 3-3 ante Real Oviedo. Su campaña reciente registra resultados diversos: 2 victorias, 1 derrota y 1 empate. Convirtió 11 goles a sus rivales y le han encajado 10 tantos.

En los partidos más recientes disputados en esta temporada, nunca firmaron tablas: 2 veces ganó el local y 3 la visita. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 24 de septiembre, en el torneo España - LALIGA 2025 - 2026, y Real Sociedad se quedó con la victoria por 1 a 0.

El anfitrión está en el décimo octavo puesto con 24 puntos (6 PG - 6 PE - 13 PP), mientras que la visita acumula 32 unidades y se ubica en décimo lugar en el campeonato (8 PG - 8 PE - 9 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Barcelona6125201442
2Real Madrid6025193333
3Villarreal5125163620
10Real Sociedad3225889-1
18Mallorca24256613-12

Fechas y rivales de Mallorca en los próximos partidos de la Liga
  • Fecha 27: vs Osasuna: 6 de marzo - 17:00 (hora Argentina)
  • Fecha 28: vs Espanyol: 15 de marzo - 10:00 (hora Argentina)
  • Fecha 29: vs Elche: 21 de marzo - 10:00 (hora Argentina)
  • Fecha 30: vs Real Madrid: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 31: vs Rayo Vallecano: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Real Sociedad en los próximos partidos de la Liga
  • Fecha 27: vs Atlético de Madrid: 7 de marzo - 14:30 (hora Argentina)
  • Fecha 28: vs Osasuna: 15 de marzo - 17:00 (hora Argentina)
  • Fecha 29: vs Villarreal: 20 de marzo - 17:00 (hora Argentina)
  • Fecha 30: vs Levante: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 31: vs Alavés: Fecha y horario a confirmar
Horario Mallorca y Real Sociedad, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 14:30 horas
  • Colombia y Perú: 12:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 11:30 horas
  • Venezuela: 13:30 horas
