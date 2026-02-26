LaLiga EA Sports: Levante busca cortar su racha negativa ante Alavés

Palpitamos la previa del choque entre Levante y Alavés. Cuándo, dónde y a qué hora juegan, con el arbitraje de Francisco Hernández Maeso.
Levante ejercerá mañana la localía ante Alavés, desde las 15:00 horas y en el marco de la fecha 26 de la Liga.
Así llegan Levante y Alavés
Los equipos llegan con la misma necesidad de recuperar la senda de la victoria aunque con distintos resultados previos. El local ha perdido en la última jornada del torneo, mientras que la visita rescató un empate en su casa.
Últimos resultados de Levante en partidos de la Liga
Levante quiere recuperar tras sufrir una derrota contra Barcelona por un resultado de 0 a 3. En juegos recientes de la presente temporada, suma 1 empate y 3 partidos perdidos, con 2 goles marcados y con 10 en su arco.
Últimos resultados de Alavés en partidos de la Liga
Alavés viene de empatar 2-2 ante Girona. En sus últimos 4 encuentros logró 2 victorias, igualar 1 partido y cayó en 1 oportunidad. Ha logrado convertir 7 goles y le han marcado 7 tantos.
En las últimas cinco jornadas que jugaron entre sí, el local suma 1 triunfo y el visitante tiene 2 victorias. Terminaron igualados 2 partidos. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 16 de agosto, en el torneo España - LALIGA 2025 - 2026, y fue Alavés quien ganó 2 a 1.
El local está en el décimo noveno puesto y alcanzó 18 puntos (4 PG - 6 PE - 15 PP), mientras que el visitante ha logrado 27 unidades y está en el décimo cuarto lugar en el campeonato (7 PG - 6 PE - 12 PP).
Francisco Hernández Maeso es el elegido para dirigir el partido.
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Barcelona
|61
|25
|20
|1
|4
|42
|2
|Real Madrid
|60
|25
|19
|3
|3
|33
|3
|Villarreal
|51
|25
|16
|3
|6
|20
|14
|Alavés
|27
|25
|7
|6
|12
|-9
|19
|Levante
|18
|25
|4
|6
|15
|-18
Fechas y rivales de Levante en los próximos partidos de la Liga
- Fecha 27: vs Girona: 7 de marzo - 12:15 (hora Argentina)
- Fecha 28: vs Rayo Vallecano: 16 de marzo - 17:00 (hora Argentina)
- Fecha 29: vs Real Oviedo: 21 de marzo - 14:30 (hora Argentina)
- Fecha 30: vs Real Sociedad: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 31: vs Getafe: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Alavés en los próximos partidos de la Liga
- Fecha 27: vs Valencia: 8 de marzo - 17:00 (hora Argentina)
- Fecha 28: vs Villarreal: 13 de marzo - 17:00 (hora Argentina)
- Fecha 29: vs Celta: 22 de marzo - 12:15 (hora Argentina)
- Fecha 30: vs Osasuna: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 31: vs Real Sociedad: Fecha y horario a confirmar
Horario Levante y Alavés, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 17:00 horas
- Colombia y Perú: 15:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas
- Venezuela: 16:00 horas