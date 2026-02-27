Premier League: Manchester City quiere sumar para estirar su racha de victorias consecutivas

En la previa de Leeds United vs Manchester City, todo lo que tienes que saber de la cita que está prevista para mañana desde las 12:30 horas en el estadio Elland Road. El árbitro designado será Peter Bankes.

Por la fecha 28 de la Premier League, Leeds United y Manchester City se enfrentan mañana desde las 12:30 horas en el estadio Elland Road.

Así llegan Leeds United y Manchester City

La visita llega animada por la victoria obtenida en la fecha pasada y buscará seguir por esa senda, mientras que el local tratará sumar de a tres luego del empate conseguido en el último partido.

Últimos resultados de Leeds United en partidos de la Premier League

Leeds United viene de empatar ante Aston Villa por 1-1. En los últimos partidos de la presente temporada, cosechó 1 victoria, 2 empates y 1 derrota, con 9 goles marcados y 7 en el arco rival.

Últimos resultados de Manchester City en partidos de la Premier League

Manchester City viene de vencer a Newcastle United en casa por 2 a 1. Le precede una serie irregular de resultados en los anteriores encuentros jugados: 3 victorias y 1 empate. Además, marcó un total de 11 goles y 4 le han convertido.

Los 5 últimos cotejos que jugaron en este campeonato terminaron siempre con victoria para la visita. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 29 de noviembre, en el torneo Inglaterra - Premier League 2025-2026, y Manchester City se quedó con la victoria por 3 a 2.

El anfitrión está en el décimo quinto puesto con 31 puntos (7 PG - 10 PE - 10 PP), mientras que la visita acumula 56 unidades y se ubica en segundo lugar en el campeonato (17 PG - 5 PE - 5 PP).

El encargado de impartir justicia en el partido será Peter Bankes.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Arsenal 61 28 18 7 3 35 2 Manchester City 56 27 17 5 5 31 3 Aston Villa 51 27 15 6 6 10 4 Manchester United 48 27 13 9 5 11 15 Leeds United 31 27 7 10 10 -9

Fechas y rivales de Leeds United en los próximos partidos de la Premier League

Fecha 29: vs Sunderland: 3 de marzo - 16:30 (hora Argentina)

Fecha 30: vs Crystal Palace: 14 de marzo - 12:00 (hora Argentina)

Fecha 31: vs Brentford: 21 de marzo - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 32: vs Manchester United: Fecha y horario a confirmar

Fecha 33: vs Wolverhampton: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Manchester City en los próximos partidos de la Premier League

Fecha 29: vs Nottingham Forest: 4 de marzo - 16:30 (hora Argentina)

Fecha 30: vs West Ham United: 14 de marzo - 09:30 (hora Argentina)

Fecha 31: vs Crystal Palace: Fecha y horario a confirmar

Fecha 32: vs Chelsea: Fecha y horario a confirmar

Fecha 33: vs Arsenal: Fecha y horario a confirmar

Horario Leeds United y Manchester City, según país